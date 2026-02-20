Юристы глазами поп-культуры: какой типаж ближе вам? | ВебДжастис

Предлагаем взглянуть на профессию юриста через призму культовых персонажей. Ищите своего

Король переговоров

Харви Спектр («Форс-мажоры»)

Харизма, стальной взгляд, удар на опережение.

Он не подстраивается под правила — он их диктует.

Если Ваша стихия — сделки, где всё решает уверенность.

Адвокат-выкрутас

Сол Гудман («Лучше звоните Солу»)

Безнадежное дело? Тупик? Для него это вызов.

Искусство лавировать там, где другие видят стену.

Если Вы умеете находить нестандартные выходы и превращать проблемы в возможности.

Практичный профессионал

Миранда Хоббс («Секс в большом городе»)

У неё есть и карьера, и личная жизнь. Без фанатизма, но с результатом.

Ум. Целеустремленность. Умение оставаться собой в любой ситуации.

Если Вы сохраняете баланс и не теряете голову от работы.

Юрист-супергерой

Мэтт Мёрдок («Сорвиголова»)

Днём защищает в суде. Ночью восстанавливает справедливость на улицах.

Идейный. Рисковый. Неравнодушный.

Если правда для Вас — не просто слово.

Эмоциональный стратег

Элли Макбил («Элли Макбил»)

Эксцентричность + острый ум. Яркая, креативная, живая.

Она не боится быть собой, даже в зале суда.

Если Вы доказываете, что профессионализм и индивидуальность совместимы.

Справедливый защитник

Аттикус Финч («Убить пересмешника»)

Твердый моральный стержень. Честь превыше выгоды.

Идёт против системы, потому что так велит совесть.

Если для Вас статус адвоката — это про защиту, а не про деньги.

Какой типаж ближе именно Вам?

Делитесь в комментариях

#пятничное