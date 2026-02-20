20.02.2026 ВСЕ ПОСТЫ |

Юристы глазами поп-культуры: какой типаж ближе вам? | ВебДжастис

Предлагаем взглянуть на профессию юриста через призму культовых персонажей. Ищите своегоПиксельное изображение синей стрелки, указывающей вниз, на сером фоне.

Синий значок в форме щита с пятиконечной звездой внутри на сером фоне Король переговоров
Харви Спектр («Форс-мажоры»)
Харизма, стальной взгляд, удар на опережение.
Он не подстраивается под правила — он их диктует.
Если Ваша стихия — сделки, где всё решает уверенность.

Синий значок в форме щита с пятиконечной звездой внутри на сером фоне Адвокат-выкрутас
Сол Гудман («Лучше звоните Солу»)
Безнадежное дело? Тупик? Для него это вызов.
Искусство лавировать там, где другие видят стену.
Если Вы умеете находить нестандартные выходы и превращать проблемы в возможности.

Синий значок в форме щита с пятиконечной звездой внутри на сером фоне. Практичный профессионал
Миранда Хоббс («Секс в большом городе»)
У неё есть и карьера, и личная жизнь. Без фанатизма, но с результатом.
Ум. Целеустремленность. Умение оставаться собой в любой ситуации.
Если Вы сохраняете баланс и не теряете голову от работы.

Синий значок щита с пятиконечной звездой внутри на сером фоне Юрист-супергерой
Мэтт Мёрдок («Сорвиголова»)
Днём защищает в суде. Ночью восстанавливает справедливость на улицах.
Идейный. Рисковый. Неравнодушный.
Если правда для Вас — не просто слово.

Синий значок в форме щита с пятиконечной звездой внутри на сером фоне. Эмоциональный стратег
Элли Макбил («Элли Макбил»)
Эксцентричность + острый ум. Яркая, креативная, живая.
Она не боится быть собой, даже в зале суда.
Если Вы доказываете, что профессионализм и индивидуальность совместимы.

Синий значок в форме щита с пятиконечной звездой внутри на сером фоне. Справедливый защитник
Аттикус Финч («Убить пересмешника»)
Твердый моральный стержень. Честь превыше выгоды.
Идёт против системы, потому что так велит совесть.
Если для Вас статус адвоката — это про защиту, а не про деньги.

Какой типаж ближе именно Вам?
Делитесь в комментарияхЧерный квадрат на белом фоне.

#пятничное

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo