Юристы глазами поп-культуры: какой типаж ближе вам? | ВебДжастис
Предлагаем взглянуть на профессию юриста через призму культовых персонажей. Ищите своего
Король переговоров
Харви Спектр («Форс-мажоры»)
Харизма, стальной взгляд, удар на опережение.
Он не подстраивается под правила — он их диктует.
Если Ваша стихия — сделки, где всё решает уверенность.
Адвокат-выкрутас
Сол Гудман («Лучше звоните Солу»)
Безнадежное дело? Тупик? Для него это вызов.
Искусство лавировать там, где другие видят стену.
Если Вы умеете находить нестандартные выходы и превращать проблемы в возможности.
Практичный профессионал
Миранда Хоббс («Секс в большом городе»)
У неё есть и карьера, и личная жизнь. Без фанатизма, но с результатом.
Ум. Целеустремленность. Умение оставаться собой в любой ситуации.
Если Вы сохраняете баланс и не теряете голову от работы.
Юрист-супергерой
Мэтт Мёрдок («Сорвиголова»)
Днём защищает в суде. Ночью восстанавливает справедливость на улицах.
Идейный. Рисковый. Неравнодушный.
Если правда для Вас — не просто слово.
Эмоциональный стратег
Элли Макбил («Элли Макбил»)
Эксцентричность + острый ум. Яркая, креативная, живая.
Она не боится быть собой, даже в зале суда.
Если Вы доказываете, что профессионализм и индивидуальность совместимы.
Справедливый защитник
Аттикус Финч («Убить пересмешника»)
Твердый моральный стержень. Честь превыше выгоды.
Идёт против системы, потому что так велит совесть.
Если для Вас статус адвоката — это про защиту, а не про деньги.
Какой типаж ближе именно Вам?
Делитесь в комментариях
#пятничное