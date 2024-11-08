Юридический креатив: как нестандартные подходы выигрывают дела | ВебДжастис

Друзья, хотим поделится своими наблюдениями.

Для фиксации интернет-доказательств к нам обращаются тысячи юристов. И будучи самым большим сервисом фиксации доказательств в России, а возможно и в мире, мы располагаем широкой статистикой в разрезе самых разных категорий споров, по которым стороны использовали электронные доказательства. И конечно нетрудно догадаться какие виды споров являются лидерами такой статистики.

Спойлер - на IP/IT споры приходится 85% случаев применения электронных доказательств

Но если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что сама возможность и эффективность применения электронных доказательств не зависят от предмета спора, а целиком и полностью зависят от находчивости и креативности литигатора.

В наших подборках судебной практики нередко можно встретить примеры дел, где нестандартно мыслящие юристы и адвокаты очень оригинально применяли электронные доказательства и добивались нужного процессуального результата или решения суда в делах казалось бы далеких от "интернетов". Если в вашей практике есть примеры таких дел, поделитесь с нами.

Желаем всем нашим читателям креативного креатива в сутяжных делах и не только!

На фото прекрасный пример креатива "Хватит ругаться - давайте судиться" от коллег из Magic Legal

#пятничное