Судья на «удаленке»: курортный роман с правосудием | ВебДжастис

Судья из Тамбова решила, что может работать в режиме all inclusive.

В ноябре 2021 года бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева, проработавшая в системе 15 лет, две недели «осуществляла правосудие удалённо» — из санатория на побережье Чёрного моря в Сочи, а не из зала суда.

По видеосвязи она давала указания секретарю и изготовила 10 судебных решений — без проведения заседаний и без исследования обстоятельств дел

По её словам, подменять её должна была коллега, но этого не произошло, поэтому по «неявочным» процессам она действовала дистанционно.

План почти сработал, но курортная обстановка попала в кадр видеозвонка, после чего коллеги сообщили руководству и силовикам.

На отдыхе судья рассмотрела дела о наследстве, признании права собственности, приватизации жилья и другие гражданские споры.

Вернувшись в Тамбов, она приобщила решения к делам и подписала протоколы, указав, что заседания якобы прошли в Тамбове 8 и 9 ноября 2021 года.

Позже все эти судебные акты были отменены Тамбовским областным судом.

Теперь «удалёнке» может прийти совсем не курортное продолжение — до 4-х лет лишения свободы за заведомо неправосудные решения

