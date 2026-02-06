Судья на «удаленке»: курортный роман с правосудием | ВебДжастис
Судья из Тамбова решила, что может работать в режиме all inclusive.
В ноябре 2021 года бывшая судья Тамбовского районного суда Елена Дробышева, проработавшая в системе 15 лет, две недели «осуществляла правосудие удалённо» — из санатория на побережье Чёрного моря в Сочи, а не из зала суда.
По видеосвязи она давала указания секретарю и изготовила 10 судебных решений — без проведения заседаний и без исследования обстоятельств дел
По её словам, подменять её должна была коллега, но этого не произошло, поэтому по «неявочным» процессам она действовала дистанционно.
План почти сработал, но курортная обстановка попала в кадр видеозвонка, после чего коллеги сообщили руководству и силовикам.
На отдыхе судья рассмотрела дела о наследстве, признании права собственности, приватизации жилья и другие гражданские споры.
Вернувшись в Тамбов, она приобщила решения к делам и подписала протоколы, указав, что заседания якобы прошли в Тамбове 8 и 9 ноября 2021 года.
Позже все эти судебные акты были отменены Тамбовским областным судом.
Теперь «удалёнке» может прийти совсем не курортное продолжение — до 4-х лет лишения свободы за заведомо неправосудные решения
#пятничное
P.S. Новость основана на данных телеграм-каналов. На официальном сайте ВККС Тамбовской области отсутствует информация о данном инциденте.