Новый виджет для судебных юристов в КАД: всё для комфортной работы | ВебДжастис
12 апреля мы запустили виджет, который упростит работу судебному юристу. В нем есть все, что нужно:
Доска дел — добавляй дела и контролируй свои процессы.
Ускорение работы с КАД — автозаполнение данных и массовая загрузка файлов.
Эмодзи-реакции — выразить мнение на карточке дела.
Публичные чаты — обсуждать дела с коллегами прямо в КАД.
Отзывы и опросы — рейтинг судьи прямо в кад.арбитр
Бесплатный виджет идеально подойдет для частнопрактикующих юристов и небольших команд, которые пока не решились на покупку Casebook.
Виджет работает как очки дополненной реальности - после его установки в браузер, на сайте КАД.Арбитр появляются специальные фичи.
