Новый виджет для судебных юристов в КАД: всё для комфортной работы | ВебДжастис

Новый виджет для судебных юристов в КАД: всё для комфортной работы

12 апреля мы запустили виджет, который упростит работу судебному юристу. В нем есть все, что нужно:

emoji Доска дел — добавляй дела и контролируй свои процессы.
emoji Ускорение работы с КАД — автозаполнение данных и массовая загрузка файлов.
emoji Эмодзи-реакции — выразить мнение на карточке дела.
emoji Публичные чаты — обсуждать дела с коллегами прямо в КАД.
emoji Отзывы и опросы — рейтинг судьи прямо в кад.арбитр

Бесплатный виджет идеально подойдет для частнопрактикующих юристов и небольших команд, которые пока не решились на покупку Casebook.

Виджет работает как очки дополненной реальности - после его установки в браузер, на сайте КАД.Арбитр появляются специальные фичи.  

