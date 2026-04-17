Новый виджет для судебных юристов в КАД: всё для комфортной работы | ВебДжастис

12 апреля мы запустили виджет, который упростит работу судебному юристу. В нем есть все, что нужно:

Доска дел — добавляй дела и контролируй свои процессы.

Ускорение работы с КАД — автозаполнение данных и массовая загрузка файлов.

Эмодзи-реакции — выразить мнение на карточке дела.

Публичные чаты — обсуждать дела с коллегами прямо в КАД.

Отзывы и опросы — рейтинг судьи прямо в кад.арбитр

Бесплатный виджет идеально подойдет для частнопрактикующих юристов и небольших команд, которые пока не решились на покупку Casebook.

Виджет работает как очки дополненной реальности - после его установки в браузер, на сайте КАД.Арбитр появляются специальные фичи.

