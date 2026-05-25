Публикации
Если есть неохраняемое слово, в регистрации товарного знака откажут?
Портал РАПСИ рассказал о кейсе, который затрагивает важный аспект регистрации права на интеллектуальную собственность.
SMMщик приехал, а значит, текст уже готов
Цифровой след не скрыть: как энергетики доказали бизнес в жилом доме и взыскали более 500 000 ₽
Капля никотина убивает даже лошадь авторское право
В предыдущем посте мы рассказывали про кейс о компенсации в 1,6 миллиона рублей за незаконное использование снимков мебели. Казалось бы, вот он, триумф авторского права, крепкий, как стальной каркас любимого дивана.
Потеряли бумажный исполнительный лист? Готовьтесь оплачивать дубликат
На практике часто возникает вопрос: если бумажный исполнительный лист утерян, можно ли просто попросить суд сформировать его электронную копию и направить приставам?
"Мир хобби" vs Вайлдбериз: захочет ли Конституционный Суд "отобрать" у маркетплейса щит информационного посредничества?
Все замерли в ожидании результатов рассмотрения жалобы Hobby World на неконституционность п. 1 и 3
Ошибки фулфилмента: как переписка в мессенджере помогла взыскать 228 660 ₽ с подрядчика
Селлеры на Wildberries столкнулись с массовыми возвратами и штрафами из-за ошибок фулфилмент-операто
ВС РФ: переписка в мессенджерах может быть признана договором
Верховный суд России подтвердил, что договор в письменной форме может быть заключен путем обмена электронными документами, включая переписку в мессенджерах. Главное условие — возможность воспроизвести содержание сделки на материальном носителе в неизменном виде.
Непоследовательность заказчика: как электронная переписка подтвердила добросовестность подрядчика
Заказчик попытался в одностороннем порядке расторгнуть договор и вернуть миллионный аванс, обвинив п
Электронная переписка в подряде: как установить факты и вернуть своё?
Крупный застройщик попытался уклониться от оплаты работ и выставить субподрядчику полумиллионный штр
Корпоративная почта против коллекторов: как письмо защитило арбитражного управляющего
Покупатель долгов приобрёл на торгах право требования, а затем попытался взыскать с арбитражного упр
Переписка ВКонтакте решила спор о наследстве
После смерти бабушки и дедушки Попова А.Е. обратилась в суд с требованием восстановить срок принятия
1 000 000 ₽ за продвижение на YouTube
ИП заказал у медиа-компании комплекс услуг по продвижению YouTube-канала почти на 1 млн ₽ и внес ава
Осмотр иностранного сайта нотариусом — обязательно ли привлекать переводчика?
В деле № А40-208109/2024 истец представил нотариальный протокол осмотра интернет-страницы на иностра
В душе — драм, в деле — неосновательное обогащение
ООО «Лайкенгоу» заключило договор на выступление музыкального проекта "Нейромонах Феофан" (в миру -
Что лучше всего делают клиенты юристов? Считают судебные расходы.
Поэтому отвечаем в карточках про возмещение расходов на фиксацию электронных доказательств: когда суды взыскивают, что относят к судебным расходам и что учитывают при вынесении решения.
Может ли ООО отказать участнику в предоставлении документов, если он связан с конкурентами?
Да, если у вас есть весомые доказательства.
Аналитические материалы под охраной авторского права
Суть спора: Истец — автор трендбука по женской моде сезона весна-лето 2025 — обнаружила, что её уникальный аналитический материал незаконно продается в Telegram
Недавно было вынесено решение, которое стало важным прецедентом в вопросах защиты деловой репутации в интернете.
Оно подтверждает эффективность цифровых инструментов для фиксации нарушений и четкую позицию суда в отношении распространения неподтверждённой порочащей информации.
Арбитражный суд в очередной раз подтвердил: использование чужого товарного знака, даже с небольшими изменениями, — дорогостоящее занятие.
Разбираем кейс по защите бренда «Умный зайка ALILO» от недобросовестного конкурента.
Чужая «Pitaka» обошлась компании в 1,6 млн рублей.
Казалось бы, уже рядовой случай для маркетплейса: селлер использовал в 138 карточках товаров на марк
Скажи мне, что ты покупаешь, и я скажу, на сколько хватит твоей покупки
Ответчик осуществляла незаконную продажу на маркетплейсе Wildberries средства от насекомых «МЕДИЛИС-ципер» без согласия правообладателя
Как цифровой протокол Вебджастис снова не дал вырваться злу из «Бункера»
В Арбитражном суде в который раз подтверждена юридическая сила цифровых доказательств, сформированных системой Вебджастис
Вашего главного героя и тут и там показывают!
Арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требования правообладателя фильма «Зоя» к компании ООО «ЛАБИРИНТ.РУ» о защите исключительных прав.
Карты Таро говорят: ты проиграешь суд..
Истец обратился в суд с требованием компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности — изображений карт Таро, исключительные права на которые принадлежат обществу. Ответчик осуществлял их продажу на маркетплейсе без соответствующего разрешения.
Всех с 1 сентября!
Кто-то пошел в школу, кто-то — запускать обучение, а кто-то — в суд за нарушение авторских прав.
Редис не простил: дело на 1,5 млн решило одно электронное доказательство
Когда на кону — свежесть продукта и репутация бизнеса, важна каждая деталь. Особенно — доказательства
Четверг начинаем с разбора кейса из Мосгорсуда по делу о нарушении исключительных прав на фото.
Незнание нюансов и небрежность в оформлении интернет доказательств привели к отказу в иске:
Кейс-бестселлер на 14,5 млн про использование переписки в Telegram
Разбор кейса, полезного буквально для любого экономического спора, вне зависимости от его предмета
Использование электронной переписки в трудовых спорах
Принимая решение об удовлетворении иска о восстановлении на работе, суд пришел к выводу, что отсутствие истца на рабочем месте дата (в день, когда работодатель определил его прогулом, уволив именно за прогул дата), следует признать, как невыход на работу по уважительной причине.
Занимательное дело из судебной практики с применением протоколов «ВЕБДЖАСТИС»
Арбитражный суд Алтайского края, рассмотрев дело о защите исключительных прав, подтвердил достоверность представленного в материалы протокола, выполненного в сервисе ShotApp
Корпоративные споры // Пост в социальной сети как доказательство для привлечения к субсидиарной ответственности
Должник был исключен из ЕГРЮЛ, в связи с чем исполнительное производство по взысканию с него задолженности было прекращено
СУД ОТКАЗАЛ ЖДУНУ ВО ВЗЫСКАНИИ 5 МЛН С ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
В одном из своих последних дел Истец уже традиционно потребовал взыскать 5 млн. за нарушение исключительных прав на изображение "Ждуна".
Наконец дошли руки добавить в обзор судебной практики описание нашумевшего кейса про авторские права на риалс, где истец для доказывания факта нарушения использовал мобильное приложение ShotApp
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Степаненко А.В., рассмотрел дело №А41-101804/2023 о взыскании компенсации за кражу идеи рилса, а именно за нарушение авторских прав на аудиовизуальное произведение (reels) «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки».
ДЕЛО О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ФОТОГРАФИИ
Предмет спора: Авторское право: фотографии, рисунки, видео
ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРОТИВ ТРЕБОВАНИЯ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Предмет спора: Честь, достоинство, деловая репутация