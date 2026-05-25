Публикации


25.05.2026 практика | Все публикации

Если есть неохраняемое слово, в регистрации товарного знака откажут?

Портал РАПСИ рассказал о кейсе, который затрагивает важный аспект регистрации права на интеллектуальную собственность.

12.05.2026 практика | Все публикации

SMMщик приехал, а значит, текст уже готов

Цифровой след не скрыть: как энергетики доказали бизнес в жилом доме и взыскали более 500 000 ₽

29.04.2026 практика | Все публикации

Капля никотина убивает даже лошадь авторское право

В предыдущем посте мы рассказывали про кейс о компенсации в 1,6 миллиона рублей за незаконное использование снимков мебели. Казалось бы, вот он, триумф авторского права, крепкий, как стальной каркас любимого дивана.

14.04.2026 практика | Все публикации

Потеряли бумажный исполнительный лист? Готовьтесь оплачивать дубликат

На практике часто возникает вопрос: если бумажный исполнительный лист утерян, можно ли просто попросить суд сформировать его электронную копию и направить приставам?

31.03.2026 практика | Все публикации

"Мир хобби" vs Вайлдбериз: захочет ли Конституционный Суд "отобрать" у маркетплейса щит информационного посредничества?

Все замерли в ожидании результатов рассмотрения жалобы Hobby World на неконституционность п. 1 и 3

27.03.2026 практика | Все публикации

Ошибки фулфилмента: как переписка в мессенджере помогла взыскать 228 660 ₽ с подрядчика

Селлеры на Wildberries столкнулись с массовыми возвратами и штрафами из-за ошибок фулфилмент-операто

25.03.2026 практика | Все публикации

ВС РФ: переписка в мессенджерах может быть признана договором

Верховный суд России подтвердил, что договор в письменной форме может быть заключен путем обмена электронными документами, включая переписку в мессенджерах. Главное условие — возможность воспроизвести содержание сделки на материальном носителе в неизменном виде.

24.03.2026 практика | Все публикации

Непоследовательность заказчика: как электронная переписка подтвердила добросовестность подрядчика

Заказчик попытался в одностороннем порядке расторгнуть договор и вернуть миллионный аванс, обвинив п

16.03.2026 практика | Все публикации

Электронная переписка в подряде: как установить факты и вернуть своё?

Крупный застройщик попытался уклониться от оплаты работ и выставить субподрядчику полумиллионный штр

10.03.2026 практика | Все публикации

Корпоративная почта против коллекторов: как письмо защитило арбитражного управляющего

Покупатель долгов приобрёл на торгах право требования, а затем попытался взыскать с арбитражного упр

24.02.2026 практика | Все публикации

Переписка ВКонтакте решила спор о наследстве

После смерти бабушки и дедушки Попова А.Е. обратилась в суд с требованием восстановить срок принятия

16.02.2026 практика | Все публикации

1 000 000 ₽ за продвижение на YouTube

ИП заказал у медиа-компании комплекс услуг по продвижению YouTube-канала почти на 1 млн ₽ и внес ава

11.02.2026 практика | Все публикации

Осмотр иностранного сайта нотариусом — обязательно ли привлекать переводчика?

В деле № А40-208109/2024 истец представил нотариальный протокол осмотра интернет-страницы на иностра

10.02.2026 практика | Все публикации

В душе — драм, в деле — неосновательное обогащение

ООО «Лайкенгоу» заключило договор на выступление музыкального проекта "Нейромонах Феофан" (в миру -

04.02.2026 практика | Все публикации

Что лучше всего делают клиенты юристов? Считают судебные расходы.

Поэтому отвечаем в карточках про возмещение расходов на фиксацию электронных доказательств: когда суды взыскивают, что относят к судебным расходам и что учитывают при вынесении решения.

19.01.2026 практика | Все публикации

Аналитические материалы под охраной авторского права

Суть спора: Истец — автор трендбука по женской моде сезона весна-лето 2025 — обнаружила, что её уникальный аналитический материал незаконно продается в Telegram

10.12.2025 практика | Все публикации

Недавно было вынесено решение, которое стало важным прецедентом в вопросах защиты деловой репутации в интернете.

Оно подтверждает эффективность цифровых инструментов для фиксации нарушений и четкую позицию суда в отношении распространения неподтверждённой порочащей информации.

01.11.2025 практика | Все публикации

Чужая «Pitaka» обошлась компании в 1,6 млн рублей.

Казалось бы, уже рядовой случай для маркетплейса: селлер использовал в 138 карточках товаров на марк

15.10.2025 практика | Все публикации

Скажи мне, что ты покупаешь, и я скажу, на сколько хватит твоей покупки

Ответчик осуществляла незаконную продажу на маркетплейсе Wildberries средства от насекомых «МЕДИЛИС-ципер» без согласия правообладателя

02.10.2025 практика | Все публикации

Как цифровой протокол Вебджастис снова не дал вырваться злу из «Бункера»

В Арбитражном суде в который раз подтверждена юридическая сила цифровых доказательств, сформированных системой Вебджастис

24.09.2025 практика | Все публикации

Вашего главного героя и тут и там показывают!

Арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требования правообладателя фильма «Зоя» к компании ООО «ЛАБИРИНТ.РУ» о защите исключительных прав.

17.09.2025 практика | Все публикации

Карты Таро говорят: ты проиграешь суд..

Истец обратился в суд с требованием компенсации за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности — изображений карт Таро, исключительные права на которые принадлежат обществу. Ответчик осуществлял их продажу на маркетплейсе без соответствующего разрешения.

01.09.2025 практика | Все публикации

Всех с 1 сентября!

Кто-то пошел в школу, кто-то — запускать обучение, а кто-то — в суд за нарушение авторских прав.

06.08.2025 практика | Все публикации

Редис не простил: дело на 1,5 млн решило одно электронное доказательство

Когда на кону — свежесть продукта и репутация бизнеса, важна каждая деталь. Особенно — доказательства

27.03.2025 практика | Все публикации

Четверг начинаем с разбора кейса из Мосгорсуда по делу о нарушении исключительных прав на фото.

Незнание нюансов и небрежность в оформлении интернет доказательств привели к отказу в иске:

05.02.2025 практика | Все публикации

Кейс-бестселлер на 14,5 млн про использование переписки в Telegram

Разбор кейса, полезного буквально для любого экономического спора, вне зависимости от его предмета

22.11.2024 практика | Все публикации

Использование электронной переписки в трудовых спорах

Принимая решение об удовлетворении иска о восстановлении на работе, суд пришел к выводу, что отсутствие истца на рабочем месте дата (в день, когда работодатель определил его прогулом, уволив именно за прогул дата), следует признать, как невыход на работу по уважительной причине.

31.10.2024 практика | Все публикации

Занимательное дело из судебной практики с применением протоколов «ВЕБДЖАСТИС»

Арбитражный суд Алтайского края, рассмотрев дело о защите исключительных прав, подтвердил достоверность представленного в материалы протокола, выполненного в сервисе ShotApp

08.10.2024 практика | Все публикации

Корпоративные споры // Пост в социальной сети как доказательство для привлечения к субсидиарной ответственности

Должник был исключен из ЕГРЮЛ, в связи с чем исполнительное производство по взысканию с него задолженности было прекращено

08.07.2024 практика | Все публикации

СУД ОТКАЗАЛ ЖДУНУ ВО ВЗЫСКАНИИ 5 МЛН С ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ

В одном из своих последних дел Истец уже традиционно потребовал взыскать 5 млн. за нарушение исключительных прав на изображение "Ждуна".

22.05.2024 практика | Все публикации

Наконец дошли руки добавить в обзор судебной практики описание нашумевшего кейса про авторские права на риалс, где истец для доказывания факта нарушения использовал мобильное приложение ShotApp

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Степаненко А.В., рассмотрел дело №А41-101804/2023 о взыскании компенсации за кражу идеи рилса, а именно за нарушение авторских прав на аудиовизуальное произведение (reels) «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки».

14.11.2022 практика | Все публикации

ДЕЛО О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ФОТОГРАФИИ

Предмет спора: Авторское право: фотографии, рисунки, видео

07.11.2022 практика | Все публикации

Дело о недобросовестной конкуренции

Предмет спора: Недобросовестная конкуренция

03.11.2022 практика | Все публикации

Дело о защите деловой репутации в компании

Предмет спора: Честь, достоинство, деловая репутация



