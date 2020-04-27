Цифровое правосудие: как Китай внедрил искусственный интеллект в работу судов | ВебДжастис

Удивительно, но и в области Legaltech, а именно в вопросах отправления правосудия поднебесная вырвалась в лидеры.





В связи с большим количеством споров, связанных с правоотношениями, возникающими при использовании интернет, китайские суды оказались завалены делами и система правосудия стала буксовать. При этом количество таких дел продолжало расти.





Против лома нет приема...





Вполне естественно, что для того чтобы разгрузить систему правосудия от интернет-споров, китайские коллеги решили использовать интернет-технологии.

Так, летом 2017 году в городе Ханчжоу был запущен Интернет-суд. Вместо судей дела в нем уже разрешает искусственный интеллект.





Место для эксперимента выбрано не случайно. Ханчжоу – это не только центр китайской культуры (одна из семи древних столиц Китая), но и особая территория для создания бизнес-среды мирового класса ориентированная на технологичные компании и интернет-стартапы.





В 2019 году интернет-суд был интегрирован в мессенджер WeСhat - самый популярный на территории Китая и второй по численности аудитории в мире.





С момента запуска в марте к концу 2019 года искусственный интеллект успел рассмотреть более трёх миллионов судебных дел





Чтобы рассмотреть дело по новым правилам, перед началом разбирательства виртуальный судья уточняет у сторон не имеют ли они возражений против рассмотрения дела в электронной форме. Дело рассматривается в формате видеоконференции, документы стороны представляют также через wechat. В настоящее время сервис функционирует в 12 регионах страны.





Интернет-суд рассматривает следующие виды споров:

споры с участием платформ электронной коммерции

споры, связанные с обслуживанием, где договор выполняется и выполняется через интернет

споры, в которых договор заключается и осуществляется через интернет

споры об авторском праве и смежных правах, в которых произведение впервые публикуется в интернете

споры об авторском праве и смежных правах, связанные с нарушением прав в интернете

нарушение договоров и споры, связанные с доменными именами

споры, возникающие из-за онлайн нарушения личных, имущественных или других гражданских прав

ответственность за дефектные продукты, приобретенные на платформах электронной коммерции

другие связанные с интернетом гражданские и административные дела, назначенные Высшим народным судом КНР.





Каждое слушание, проводимое в режиме онлайн, занимает в среднем 28 минут — около 40% слушания в традиционном режиме





Представители интернет-суда в Пекине считают, что инновации в системе правосудия дадут обычным людям эффективное и недорогое решение споров, возникающих в интернете, а онлайн-шопингу юридическую защищенность, схожую с покупками в оффлайн-магазинах.







источники: http://www.chinadaily.com.cn/ https://asiatimes.com