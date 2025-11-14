Как спортивное ориентирование помогает в юриспруденции: история нашего эксперта | ВебДжастис

В нашей команде каждый сотрудник — уникален. Сегодня мы хотим рассказать о нашем юристе, Валерии, чья история — это наглядный пример целеустремленности и стратегического мышления.

С раннего детства она научилась «читать лес как книгу». Всю свою юность она бегала по лесам с картой и компасом, соревнуясь за призовые места и оттачивая свой характер. За плечами — множество пройденных лесов по всей стране, медали с Всероссийских соревнований и Первенств России!



Казалось бы, при чём здесь юриспруденция? Всё просто. Спортивное ориентирование научило её «держать азимут» по жизни и идти к своей цели, несмотря на любые преграды.

Именно эти качества делают её невероятно ценным специалистом:

Умение видеть «карту» сложного дела и находить оптимальный путь к решению.

Способность не теряться в «правовых джунглях» и сохранять хладнокровие под давлением.

Настойчивость в достижении нужного результата для клиента и компании.



Мы гордимся, что в нашей команде есть такие сильные и разносторонние люди!