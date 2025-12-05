За кулисами ВебДжастис: знакомство с нашим программистом Дмитрием | ВебДжастис

Каждый в нашей команде прошел свой путь, прежде чем встать у штурвала «Вебджастис». Знакомьтесь, Дмитрий — программист, в чьей истории как в коде переплетаются логика и драйв.

Он штурмовал Ямал, и рубил лёд пробивая путь кораблю, и мечтал бороться с огнем, переняв офицерскую выучку отца. Две стихии — лед и пламя — закалили характер, готовый к вызовам, и почти не знающий пределов.

Долгое время в его жизни шла своя «гонка на выживание» между ревом мотора в гараже и тишиной программирования. Но в «Вебджастис» он нашел ту самую гавань, где его многогранность стала силой, а не разбросанностью

Теперь он наш главный механик и штурман в одном лице. Он отвечает за то, чтобы сложные юридические системы работали как швейцарские часы, а наш корабль уверенно держал курс в любой цифровой шторм.

Рады, что он с нами за одним штурвалом!