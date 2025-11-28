Юрист с нестандартным мышлением: как Анастасия находит «алхимическую» формулу успеха в праве | ВебДжастис

Знакомьтесь, Анастасия — наш юрист и стратег, который мыслит нестандартно!

Еще в школе, мечтая о юриспруденции, она увлекалась точными науками. На турнире «3 науки» от ВГУ её команде поручили создать рецепт «Философского камня».

Не проводя опытов, Анастасия применила юридический подход: собрала научные факты, выстроила убедительную защиту своего «рецепта» и блестяще аргументировала позицию, обойдя соперников с реальными экспериментами.

Именно этот навык — находить алхимическую формулу успеха в самых сложных делах — она приносит в «Вебджастис»

Мы уверены: настоящая магия — это не палочки и заклинания, а блестящий юридический ум