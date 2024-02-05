Архив Интернет в суде: ответы на частые вопросы юристов | ВебДжастис

Поскольку мы имеем непосредственное отношение к созданию Веб-архив.ру, то нам нередко приходится отвечать на вопросы юристов и судов по работе Архива Интернет.





Как правило вопросы возникают в трех случаях:





когда представитель или судья впервые столкнулись с доказательствами из Веб-архива

когда одна из сторон ссылается на распечатки из Интернет Архива, но к моменту рассмотрения дела эти архивные копии оказались удалены из архива

когда одна из сторон по делу начинает сочинять небылицы про Вебархив, чтобы опорочить доказательства оппонента





В этой публикации собрали наиболее частые вопросы и ответы на них. Надеемся, что информация будет полезной.





Вопрос №1: Кто может добавить страницы в Архив Интернет?

Интернет-страницы могут быть заархивированы в глобальном Архиве интернет по инициативе любого пользователя, либо в автоматическом режиме самим сервисом web.archive.org в соответствии с его алгоритмами. Указанные алгоритмы отчасти схожи с алгоритмами поисковых систем, роботы которых ежедневно осуществляют обход интернет-сайтов, индексируя информацию, размещенную на них.









Вопрос №2: Есть ли на сайте Интернет Архива личный кабинет и есть ли в нем возможность удаления архивных копий из Архива Интернет?

Пользователи по желанию могут регистрироваться на сайте для получения доступа к личному кабинету. Кроме прочего личный кабинет позволяет пользователям взаимодействовать между собой (отзывы, публикации), а также формировать подборки различных архивных материалов.

Личный кабинет не предоставляет каких-либо преимуществ в работе с Архивом Интернет, в том числе не предоставляет пользователю технической возможности удаления архивных копий интернет-страниц, архивированных как по его инициативе, так и иных архивных копий, архивированных по инициативе других лиц или сервисом в автоматическом режиме.









Вопрос №3: Требуется ли регистрация для использования Интернет Архива?

Обязательная регистрация для использования сайта Архива интернет отсутствует. Регистрация, в том числе не требуется для поиска и просмотра архивных копий веб-страниц.









Вопрос №4: Требуется ли регистрация пользователей для добавления интернет-страницы в Архив Интернет ?

Для добавления интернет-страниц в глобальный интернет-архив пользователю не требуется регистрация. Любой пользователь может сделать это без регистрации просто вставив в соответствующее поле адрес интернет-страницы и нажав кнопку «сохранить» (анг. Save Page).





Запрос на добавление в архив также может быть создан без регистрации программными средствами, позволяющими отправлять автоматизированные запросы на архивацию той или иной интернет-страницы. Такие средства обычно пользуют интернет-сервисы, деятельность которых сопряжена с необходимостью сохранения состояния различных интернет-страниц на определенную дату (сервисы интернет-маркетинга и продвижения сайтов, юридические сервисы фиксации доказательств, например АС "ВЕБДЖАСТИС").









Вопрос №5: Происходит ли идентификация пользователя, инициирующего архивирование интернет-страницы в Архиве Интернет, с целью предоставления ему технической возможности удаления архивной копии в будущем?

При отправке запроса на добавление интернет-страницы в Архив Интернет на сайте web.archive.org идентификация пользователя, инициировавшего архивирование, не производится, никаких данных о себе пользователь не заполняет, в том числе для цели удаления архивной копии в будущем.









Вопрос №6: Могут ли пользователи сайта web.archive.org удалять архивные копии из Архива Интернет?

Третьим лицам и сервисам не предоставляется техническая возможность самостоятельно вносить исправления или удалять данные, содержащиеся в Архиве Интернет.

Вопросы, связанные с хранением, выдачей и удалением архивной информации из Архива Интернета направляются непосредственно в Архив Интернета:

Internet Archive 300 Funston Avenue San Francisco, CA 94118 Tel: +1 415-561-6767

Fax: +1 415-840-0391 Web: archive.org Email: info@archive.org

Таким образом, пользователи самостоятельно не могут удалять архивные копии интернет-страниц из Архива Интернет на сайте web.archive.org, но могут направить в администрацию сервиса запрос на такое удаление с соблюдением необходимых условий.









Вопрос №7: Кто может инициировать удаление архивных копий из Архива Интернет и что для этого нужно?

Регистрация на сайте для направления запроса на удаление архивных копий не требуется.

Исходя из разъяснений, которые размещены на сайте archive.org, а также в различных открытых источниках в сети Интернет, для удаление архивных копий интернет-страниц на сайте web.archive.or необходимо направить соответствующий запрос на электронный адрес Архива интернет info@archive.org. В запросе следует указать адрес сайта или интернет страниц, архивные копии которых необходимо исключить из Архива интернет, при необходимости период времени, за который необходимо исключить архивные копии, а также указать информацию, которая позволит идентифицировать заявителя как владельца сайта (лицо, контролирующее заархивированный сайт).





Так на сайте Интернет Архива в разделе помощи при работе с Архивом интернет https://help.archive.org/help/using-the-wayback-ma... и https://help.archive.org/help/wayback-machine-gene... применительно к запросам на удаление архивных копий сайтов указано следующее (перевод текста на странице выполнен стандартными средствами браузера google chrome):





«Вы собираете все сайты в сети?

Нет, Архив собирает общедоступные веб-страницы. Мы не архивируем страницы, для доступа к которым требуется пароль, страницы, которые доступны только тогда, когда человек вводит и отправляет форму, или страницы на защищенных серверах. Страницы не могут быть заархивированы из-за исключений роботов, а некоторые сайты исключаются по прямому запросу владельца сайта.



Почему в архиве нет сайта, который я ищу?

Некоторые сайты могут быть не включены, поскольку автоматические сканеры не знали об их существовании во время сканирования. Также возможно, что некоторые сайты не были заархивированы, потому что они были защищены паролем, заблокированы файлом robots.txt или иным образом недоступны для наших автоматизированных систем. Владельцы сайтов также могли попросить исключить их сайты из Wayback Machine.



Некоторые сайты недоступны из-за robots.txt или других исключений. Что это значит?

Такие сайты могли быть исключены из Wayback Machine из-за наличия на сайте файла robots.txt или по прямому запросу владельца сайта.



Как я могу исключить или удалить страницы моего сайта из Wayback Machine?Если вы хотите подать запрос на исключение архивов вашего сайта или учетной записи из web.archive.org, отправьте нам запрос на адрес info@archive.org и укажите:URL-адрес или URL-адреса материала период времени, который вы хотите исключить период времени, в течение которого вы имели контроль над сайтом или соответствующей учетной записью пользователя (если применимо) и любая другая информация, которая, по вашему мнению, будет полезна нам для лучшего понимания вашего запроса. Это инициирует проверку нашей командой. Мы не даем заранее никаких гарантий относительно результата запроса.»

