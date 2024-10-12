Масштабный взлом Internet Archive: DDoS-атака и утечка данных миллионов пользователей | ВебДжастис

В начале октября 2024 Архив Интернета подвергся мощнейшей DDOS и вот уже несколько дней находится в буквальном смысле в отключке, но проблема не только в этом. Похоже всеми любимый вебархив словил мегакомбо от недоброжелателей.





Что случилось?





Как известно из первоисточника Интернет-архив подвергся DDoS-атаке, ответственность за которую взяла на себя группа хактивистов BlackMeta, которая заявила, что будет проводить дополнительные атаки.





Одновременно (или почти одновременно) на сайте Internet Archive «The Wayback Machine» произошла утечка данных после того, как злоумышленник взломал веб-сайт и похитил базу данных аутентификации пользователей, содержащую 31 миллион уникальных записей.







Новости о взломе начали распространяться в среду днем после того, как посетители archive.org начали видеть предупреждение JavaScript, созданное хакером, в котором говорилось, что Интернет-архив был взломан.





Девять дней назад злоумышленник поделился базой данных аутентификации Internet Archive, и это файл SQL размером 6,4 ГБ с именем «ia_users.sql». База данных содержит информацию об аутентификации зарегистрированных участников, включая их адреса электронной почты, имена экранов, временные метки смены паролей, хэшированные с помощью Bcrypt пароли и другие внутренние данные.

Самая последняя временная метка на украденных записях — 28 сентября 2024 года, вероятно, когда и была украдена база данных.













Когда починят Вебархив?





Как написал основатель Всемирного архива интернет Брюстер Кейл в своих социальных сетях:





"Данные вебархива в безопасности. Сервисы отключены, пока мы их проверяем и усиливаем. Персонал архива усердно работает над устранением проблемы. Расчетные сроки восстановления работоспособности интернет архива дни, а не недели"





Держим кулачки за вебархив.
















