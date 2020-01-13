Публикации

Кто ответит за ключевые слова?
Многие в Интернете считают нормальным использовать репутацию конкурентов для продвижения своих товаров и услуг в контекстной рекламе. На первый взгляд все понятно – использовать чужой товарный знак в интернет-рекламе нельзя. Однако, на деле все не так просто. Использование словесного обозначения сходного с чужим товарным знаком или фирменным наименованием в контекстной рекламе имеет свои особенности.
Ваш товарный знак скопировали и разместили на чужом сайте, что делать?
Вы не первый и не последний. Прежде всего поблагодарите себя и Роспатент за регистрацию своего товарного знака. Безусловно это был правильный шаг, который вам сильно поможет. О гигантской вилке от 10 тыс. до 5 млн. рублей компенсации вы наверняка слышали. Есть и другие меры ответственности к нарушителю. Но с чего начать?