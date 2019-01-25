Защита интеллектуальной собственности: как взыскать компенсацию за нарушение прав на товарный знак | ВебДжастис

Зарегистировав товарный знак, Вы уже сделали серьезный шаг к своей победе. Благодаря этому теперь Вам не придется разыскивать фрилансера, который рисовал ваш логотип ~ 5 лет назад, чтобы подписать с ним договор, тем более что Вы даже имение его не помните, поэтому найти его практически нереально.

Преимущество товарного знака в подобной ситуации состоит в том, что в ходе судебного разбирательства не придется исследовать вопрос его авторства и передачи прав, так как ваши права на товарный знак уже подтверждены свидетельством о регистрации товарного знака, выданного Роспатентом. Если вы еще не позаботились о регистрации своего бренда, то вы можете зарегистрировать товарный знак ОНЛАЙН.





Следовательно, у вас остается два вопроса, над которыми следует подумать и поработать:

Выбор меры ответственности и обоснование (доказывание) размера заявляемых требований

Доказывание наличия нарушения прав со стороны ответчика





Попробуем в легкой форме разобрать эти два вопроса и дать несколько практических советов. Намерено не будем глубоко копать и перегружать Вас информацией, дабы было о чем написать в следующих публикациях. Попробуем постепенно ввести Вас в курс дела.





О мерах ответственности





Статьями 15 и 1515 Гражданского кодекса РФ в качестве мер ответственности, которые вправе применить к нарушителю правообладатель, установлены взыскание убытков или компенсации.

В свою очередь пункт 4 статьи 1515 ГК РФ на выбор правообладателю предлагается следующие виды компенсации:

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;

в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Старайтесь выбрать наиболее подходящий для вашей ситуации вид компенсации с учетом фактических обстоятельств и потенциального размера взыскания.

#10К-5МЛН

Предпочтительно выбрать, в том случае, когда очевидно не удастся доказать факт производство товара, и/или установить стоимость правомерного использования, поскольку вы ни разу не заключали лицензионного договора, а само нарушение ограничивается исключительно использованием товарного знака в сети интернет.

В этом случае на размер компенсации будут влиять следующие факторы:

длительность нарушения

масштаб (кратность) нарушения

способ и цель использования товарного знака, наличие явного ущерба (неблагоприятных последствий) для Истца

реакция нарушителя на досудебную претензию и его участие в судебном процессе

степень вины ответчика в нарушении прав правообладателя

соотношение результатов финансово-хозяйственной деятельности Истца и размера истребуемой компенсации

наличие или отсутствие корпоративных связей между истом и ответчиком.





Для подтверждения длительности, а порой и кратности нарушения традиционно осматривается и заверяется Вебархив.org или Вебархив.ру.

Для определения целей использования и наличия неблагоприятных последствий такого использования и степени вины нарушителя прежде всего необходимо исходить из информации, размещенной на сайте нарушителя, обратить внимание на счетчики посещаемости на его сайте (при их наличии), а кроме этого возможны следующие действия:

осмотреть и заверить исходный код сайта, например на предмет включения товарного знака в специальные теги для поисковых систем,

усилить свою позицию исследованием специалиста в отношении исходного кода

осмотреть и заверить контекстную и иную рекламу, распространяемую Ответчиком в интернет

заверить результаты поисковой выдачи по "витальному" запросу (запрос с названием вашего бренда), конечно если сайт ответчика присутствует в такой выдаче

дополнительно можно зафиксировать информацию об использовании Ответчиком вашего бренда на картах, в каталогах и справочных системах, в социальных сетях.

В случае если после предъявления претензии Ответчик продолжает использование товарного знака, игнорирует ваше обращение, рекомендуем произвести повторную фиксацию этого доказательства нотариально или при помощи сервиса автоматической фиксации.





Кстати, не стоит забывать о подводном камне для правообладателя в виде Постановления Конституционного суда РФ от 13 декабря 2016 г. N 28-П, согласно которому положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.







#Стоимость_товара_2Х

Очевидно стоит применять, когда возможно доказать факт и объем производства и/или реализации товара, а также стоимость контрафактного товара. В настоящее время наиболее применимо к офлайн торговле. Идеальный пример книжная (издательская) продукция, имеющая маркировку тиража. Применительно к другим товарам, поможет наличие в деле накладных, подтверждающих количество приобретенного или реализованного товара.





#Стоимость_права_2Х



Чтобы установить стоимость правомерного использования, необходимо чтобы вы располагали заключенными (или ранее действующими) лицензионными договорами, цена которых может быть принята в расчет. Если такие договоры никогда не заключались, то либо надо их быстренько заключить, либо все же выбрать другой вид компенсации.





О нарушении и нарушителе





Во-первых, доказательством нарушения Ответчиком ваших прав на товарный знак будет являться нотариальный протокол осмотра информации в сети Интернет в отношении ресурсов, где ответчик допустил такое использование.





Во-вторых, ответ регистратора на адвокатский запрос о том, что Ответчик является администратором домена (сайта), где допущено нарушение.

Чтобы исковые требования были удовлетворены, следует изначально правильно определить будущего ответчика

Стоит отметить, что привлечь к ответственности лицо, чьи реквизиты указаны на сайте в качестве его владельца при несовпадении его с владельцем домена, удается далеко не всегда.





Это связано с терминологией, установленной в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации":





сайт в сети "Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети "Интернет"





доменное имя - обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети "Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети "Интернет";







владелец сайта в сети "Интернет" - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети "Интернет", в том числе порядок размещения информации на таком сайте





Таким образом, именно администратор домена является владельцем сайта и имеет возможность позволять или запрещать иным лицам размещать на сайте какую-либо информацию, а потому является надлежащим ответчиком в отношении нарушений, допущенных на таком сайте.





