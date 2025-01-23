XVI ежегодный юридический форум в Санкт-Петербурге: ключевые тренды 2025 года | ВебДжастис

30 января 2025 в Санкт-Петербурге Коммерсантъ проводит ежегодный XVI ежегодный юридический форум.

Интернет-Правосудие выступает партнером форума и приглашает всех желающих принять участие в мероприятии. Торопитесь, количество мест ограничено.

Темы форума:

  • Правовая дипломатия как способ разрешения конфликтов
  • Организация импорта-экспорта в текущих экономических условиях при работе через трейдера. Ключевые налоговые и таможенные аспекты
  • Обзор изменений законодательства и практики правовой охраны интеллектуальной собственности в 2024 году
  • Что ждет рынок слияний и поглощений в 2025 году? Поможет ли усложнение структуры сделок снизить риски для сторон?
  • Концессии – из 2024 в 2025: сохранение тренда или ожидание поворота. Правовой аспект
  • Обзор рынка LegalTech: тренды и прогноз развития
  • Дискреция бизнеса напротив дискреции органа следствия (в рамках уголовного дела)
  • «Деприватизация»: итоги 2024 и тренды
  • Структурирование активов: опыт 2024 года
  • Ответственность российских лиц за связи с иностранными должниками – риски расширения «творческих» подходов российских судов на примере дел Ситибанка, Коммерцбанка и Линде
  • Литигаторы выбирают Legal Tech: итоги 2024

Место проведения Форума: Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, зал «Монферран», Вознесенский пр., 1

