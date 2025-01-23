XVI ежегодный юридический форум в Санкт-Петербурге: ключевые тренды 2025 года | ВебДжастис
30 января 2025 в Санкт-Петербурге Коммерсантъ проводит ежегодный XVI ежегодный юридический форум.
Интернет-Правосудие выступает партнером форума и приглашает всех желающих принять участие в мероприятии. Торопитесь, количество мест ограничено.
Темы форума:
- Правовая дипломатия как способ разрешения конфликтов
- Организация импорта-экспорта в текущих экономических условиях при работе через трейдера. Ключевые налоговые и таможенные аспекты
- Обзор изменений законодательства и практики правовой охраны интеллектуальной собственности в 2024 году
- Что ждет рынок слияний и поглощений в 2025 году? Поможет ли усложнение структуры сделок снизить риски для сторон?
- Концессии – из 2024 в 2025: сохранение тренда или ожидание поворота. Правовой аспект
- Обзор рынка LegalTech: тренды и прогноз развития
- Дискреция бизнеса напротив дискреции органа следствия (в рамках уголовного дела)
- «Деприватизация»: итоги 2024 и тренды
- Структурирование активов: опыт 2024 года
- Ответственность российских лиц за связи с иностранными должниками – риски расширения «творческих» подходов российских судов на примере дел Ситибанка, Коммерцбанка и Линде
- Литигаторы выбирают Legal Tech: итоги 2024
Место проведения Форума: Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, зал «Монферран», Вознесенский пр., 1
Регистрация: Принять участие
Фотоотчет: фотографии с юридического форума Санкт-Петербург Коммерсантъ 2025