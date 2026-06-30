Новый виджет юриста в ShotApp: автоматизация для судов и маркетплейсов | ВебДжастис
В очередном обновлении мы добавили в ShotApp виджет юриста
Что такое виджет юриста?
Это специальный режим в виде виджета в нижней части браузера, который позволяет не только фиксировать информацию, но и дает специальный функционал на некоторых сайтах. Сейчас это kad.arbitr. ru и hh.ru.
Кроме этого в виджет юриста позволяет получить доступ к профессиональным юридическим чатам, где можно обсудить резонансные дела или любые другие юридические вопросы. В дальнейшем функционал и список сайтов будет пополняться.
Что нового:
Реквизиты и калькулятор госпошлины в формате чата
Распознавание номеров судебных дел на любой странице в интернете с контекстным меню для перехода к делу, добавления в подборку и обсуждению дела в чате
Правовые тематические чаты прямо в расширении.
Навык работы с электронными доказательствами - опция на hh.ru для преимущества при трудоустройстве
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