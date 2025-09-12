Новое в ShotApp: сканер документов и гибкая фиксация доказательств | ВебДжастис

Новое в ShotApp: сканер документов и гибкая фиксация доказательств
Пока только для iOS, но это только начало.
Мы сделали его максимально простым и удобным — легче, чем штатный сканер в "Заметках" и без подписок, как у ушедших вендоров. Первая версия — базовая, но уже полностью рабочая: идеально подходит для ознакомления с материалами дела в суде или быстрой оцифровки документов клиента в офисе.
Также мы улучшили модуль фиксации доказательств:
Добавили заботливые push-уведомления, напоминающие завершить оформление протокола перед окончанием сессии;
Теперь можно записывать доказательства из нескольких приложений в один протокол — удобно и гибко.
Юристы с iPhone — скачивайте обновление и пробуйте. Это только начало, дальше — больше!
