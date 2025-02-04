Дробление компенсации: почему 160 рублей — это не защита прав | ВебДжастис

⚖️ Суд по интеллектуальным правам направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на аудиовизуальное произведение, поскольку независимо от способа расчета компенсации правообладателю не может предоставляться уровень защиты существенно ниже минимально установленного законом

Речь про частую проблему с которой сталкиваются правообладатели и серийные защитники объектов интеллектуальных прав: дробление компенсации, рассчитанной по п.3 ст.1301 и пп.2 п.3 ст.1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости правомерного использования РИД или товарного знака.

Стремясь соотнести размер взыскиваемой компенсации с обстоятельствами нарушения, судьи нередко пересчитывают компенсацию на дни, месяцы, кол-во страниц журнала, полосы газеты и т.п., что порой приводит к взысканию суммы компенсации не только ниже минимального размера, установленного законом (имея ввиду 10 000 р. вне зависимости от способа расчета), но и заведомо не покрывающего даже госпошлины.

В данном деле Арбитражный суд Воронежской области был максимально экстремален и оригинален, и для дробления заявленной истцом компенсации, за незаконное использование изображения в составе аудиовизуального произведения, прибегнул к ее делению кратно количеству кадров видеозаписи

Формула получилась следующая:

1️⃣ продолжительность аудиовизуального произведения составляет 28 с. 587 мс.,

2️⃣ частота кадров 29,98 в секунду

3️⃣ ответчик использовал один кадр спорного аудиовизуального произведения, то есть один кадр из 857

Расчет: 70 000 рублей / 857 кадров х 2 = 163 руб. 36 коп.

Хотелось бы сказать "Не дроби, будь мужиком", но это совсем другая песня )

Обложка: кадр из фильма "Детство Шелдона", правообладатели Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television