Дробление компенсации: почему 160 рублей — это не защита прав | ВебДжастис

Дробление компенсации: почему 160 рублей — это не защита прав

⚖️ Суд по интеллектуальным правам направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на аудиовизуальное произведение, поскольку независимо от способа расчета компенсации правообладателю не может предоставляться уровень защиты существенно ниже минимально установленного законом желтый символ молнии на зеленом фоне

Речь про частую проблему с которой сталкиваются правообладатели и серийные защитники объектов интеллектуальных прав: дробление компенсации, рассчитанной по п.3 ст.1301 и пп.2 п.3 ст.1515 ГК РФ в размере двукратной стоимости правомерного использования РИД или товарного знака.

Эмодзи обезьяны, закрывающей лапами глаза, что символизирует жест «ничего не вижу» Стремясь соотнести размер взыскиваемой компенсации с обстоятельствами нарушения, судьи нередко пересчитывают компенсацию на дни, месяцы, кол-во страниц журнала, полосы газеты и т.п., что порой приводит к взысканию суммы компенсации не только ниже минимального размера, установленного законом (имея ввиду 10 000 р. вне зависимости от способа расчета), но и заведомо не покрывающего даже госпошлины.

В данном деле Арбитражный суд Воронежской области был максимально экстремален и оригинален, и для дробления заявленной истцом компенсации, за незаконное использование изображения в составе аудиовизуального произведения, прибегнул к ее делению кратно количеству кадров видеозаписи стилизованная иконка пламени огня оранжевого цвета на темно-зеленом фонеЭмодзи «лицо-рука» (фейспалм), изображающее человека, который закрывает лицо рукой в знак разочарования или стыда.

Формула получилась следующая:
1️⃣ продолжительность аудиовизуального произведения составляет 28 с. 587 мс.,
2️⃣ частота кадров 29,98 в секунду
3️⃣ ответчик использовал один кадр спорного аудиовизуального произведения, то есть один кадр из 857
Синий значок в форме стилизованной спиральной галактики на темно-зеленом фоне.Расчет: 70 000 рублей / 857 кадров х 2 = 163 руб. 36 коп.

Хотелось бы сказать "Не дроби, будь мужиком", но это совсем другая песня )
Обложка: кадр из фильма "Детство Шелдона", правообладатели Chuck Lorre Productions, Warner Bros. Television


