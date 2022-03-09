Хештеги в суде: почему закон не успевает за цифровой реальностью | ВебДжастис

В базе судебной практики арбитражных судов крайне мало дел, где упоминается такое явление как хештег. Дел о защите средств индивидуализации в связи их использования в хештегах можно пересчитать по пальцам.

Дела, рассмотренные судами общей юрисдикции, где в качестве средства правонарушения использованы хештеги, в основном касаются либо размещения запрещенной информации, либо защиты чести, достоинства и деловой репутации.

В общем и целом суды пока не спешат признавать использованные в хештегах словосочетания способными нарушить те или иные права в отрыве от содержания самой публикации. И в случае если содержание публикации укладывается в законный шаблон, то суд отказывает истцу в защите.

Как мы видим, суды пока придерживаются удобной им «узкой» доктрины о том, что хештеги - это лишь средства поиска информации, при этом отрицается наличие у хештегов самостоятельного и совокупного информационного значения.

Представляется, что в данном вопросе требуется либо законодательная инициатива, либо осознание проблемы и решительная воля вышестоящих судебных инстанций в даче соответствующих разъяснений, поскольку слепое отрицание отдельных проявлений новой информационной реальности, сковывает право на судебную защиту.