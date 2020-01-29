Можно ли заверить переписку в Telegram у нотариуса: правовые аспекты | ВебДжастис

Весной 2018 года Таганским районным судом г.Москвы было принято решение об ограничении доступа к мессенджеру "Телеграм", в том числе к его интернет-ресурсам по адресам: telegram.org, web.telegram.org, t.me. Предпринятые Роскомнадзором меры не дали результата, мессенджер по-прежнему функционирует.

С тех самых пор в сети периодически попадаются рассуждения юристов на тему можно ли нотариально заверить переписку в Телеграм. Законно ли это? Будет ли такой протокол допустимым доказательством? Ранее мы уже писали о проблеме заверения заблокированных сайтов. В этой заметке хочу разобрать вопрос с заверением telegram коротко и просто.

Чтобы понять есть ли нарушение в действиях пользователя или нотариуса при доступе к сервису электронных сообщений Telegram следует обратиться к нормам федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", предусматривающих различные основания для блокировки интернет-ресурса и различные последствия такой блокировки.

Как мы видим из содержания пункта 1 статьи 15.6-1 закона "Об информации...":

Не допускается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети "Интернет", доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (далее - копия заблокированного сайта).





В статьях, касающихся блокировки интернет-ресурса по другим основаниям, про зеркала ничего не сказано. Следовательно, в остальных случаях создание зеркала заблокированного сайта не является нарушение, и законным, а значит информация на нем может быть заверена для реализации права на судебную защиту.

Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации определен статьей 15.4. "Об информации...":

В случае неисполнения организатором распространения информации в сети "Интернет" в указанный в уведомлении срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 настоящего Федерального закона, доступ к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и функционирование которых обеспечивается данным организатором, до исполнения таких обязанностей ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", на основании вступившего в законную силу решения суда, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.1 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".

В резолютивной части решения "о блокировке Телеграм", принятого Таганским районным судом г.Москвы от 13 апреля 2018 по делу № 2-1779/2018, указано:

Установить на территории Российской Федерации ограничение доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership, до исполнения указанным организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности по представлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.



Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа на территории Российской Федерации к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» и функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership, до исполнение указанным организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности по представлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.

Напомню, что в настоящее время доступ к мессенджеру Telegram по-прежнему возможен либо через web-приложение telegram на бесчисленных зеркалах, либо через приложение-клиент для соответствующей операционной системы (например, для iOS, Android, Windows, macOS) без каких-либо средств обхода типа "палка веревка" или чего-нибудь посложнее типа "прокси", поскольку РКН так и не смог исполнить возложенную судом на него обязанность по блокировке мессенджера



При таких обстоятельствах использование сервиса кем-либо на территории РФ или его заверение нотариусом не приобретает признаков противоправного деяния, что в том числе подтвердил представитель Минкомсвязи.





Заверение Telegram - допустимое доказательство





Без особого труда в картотеке арбитражных дел можно найти немало решений арбитражных судов за период 2018-2019 годы (т.е. после решения о блокировке), где применялась переписка в Телеграм, например:

Решение Арбитражного суда по Смоленской области по делу №А62-2958/2019

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу №А07-30863/19

Решение Арбитражного суда Владимирской области №А11-17833/2018

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда №А56-54337/2019

Таким образом, действующее законодательство не запрещает заверять Телеграм, поскольку нет запрета на использование месенджера, а есть ограничения в отношении его информационных ресурсов.

При этом как я отметил выше, ограничения на создания зеркал или использование приложений Телеграм, отсутствуют и в решении суда и в законе. Справедливости ради стоит отметить, что многие нотариусы все же сомневаются и не рискуют заверять Телеграм, и с этим ничего не поделаешь, так как профессиональным кодексом этики нотариусу рекомендуется не совершать нотариальное действие, в котором у него имеются сомнения.

