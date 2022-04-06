Как защитить деловую репутацию компании в интернете: судебная практика | ВебДжастис

В первую очередь в подобных случаях стоит вопрос защиты имиджа, чести, достоинства и деловой репутации компании. Это важно не только для крупных и известных компаний, но и для владельцев небольшого бизнеса, заботящихся о своей репутации и присутствующих в медийном пространстве.

Рассмотрим ситуацию на примере реального кейса

В 2018 году Корочанский районный суд Белгородской рассмотрел иск компаний группы «ЭФКО» о защите деловой репутации, в связи с размещением не соответствующих действительности и порочащих сведений в статье под названием «Белгородская область под гипнозом саентологов» и видеороликах «Под гипнозом. Часть 1.» и «Под гипнозом. Часть 2.»

Суд счел, что факт публикации таких сведений полностью подтверждается Протоколом осмотра нотариусом письменных доказательств - информации в сети Интернет и удовлетворил иск, обязав изъять информацию с интернет-сайтов и групп в социальных сетях а также опубликовать опровержение.

