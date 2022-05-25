Как и зачем заверять интернет-страницы для суда | ВебДжастис

Бывает, что на сайте размещена информация, порочащая деловую репутацию, недобросовестная реклама, условия оказания услуг, цены на товары. Такие сведения могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Чтобы приобщить электронные документы к другим материалам дела, нужно придать им юридическую силу.

В каких случаях может понадобиться заверение сайта?

Как показывает практика, все больше участников судебного процесса пользуются услугами по заверению интернет-страниц.

Придание контенту сайта юридической силы потребуется в следующих ситуациях:

– распространение по сети сведений, порочащих репутацию;

– нарушение авторских прав;

– раскрытие информации, составляющей личную, врачебную и другую тайну;

– публикация фотографии без согласия гражданина;

– необходимость фиксации публичной оферты, условий оказания услуг и продажи продукции, положений пользовательского соглашения.

Самое главное успеть зафиксировать контент сайта, поскольку его можно легко удалить.

Цена заверения нотариусом информации с интернет-страницы с использованием сервиса Вебджастис | Интернет-правосудие определяется следующим образом:

Минимальная стоимость протокола осмотра сайта составляет 10 120 р. и включает:

– заверение 1-3 ссылок (URL), но не более 20 печатных страниц скриншотов;

– нотариальный тариф, за совершение нотариального действия по обеспечению доказательств (ст.102 ОСН);

– правовую и техническую работу

– доставку курьером по Москве.

