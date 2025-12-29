Webjustice становится партнером «ПравоТех»: новый уровень LegalTech-экспертизы | ВебДжастис

Мы рады объявить о стратегическом партнерстве с ведущим российским разработчиком LegalTech-решений — компанией «ПравоТех».

Получив статус официального агента, мы будем консультировать средний и крупный юридический бизнес по подбору и внедрению флагманских продуктов рынка: Casebook (ПравоДела) и Caselook (ПравоПрактика).

При этом мы продолжаем развивать собственные бесплатные инструменты для частнопрактикующих юристов и небольших команд, такие как наше браузерное расширение с полезным функционалом, упрощающее ускоряющее работу с КАД.АРБИТР

Наше видение - двухуровневый подход к цифровизации юридической функции:

Старт бесплатные инструменты ShotApp для решения рутинных задач и первого шага в LegalTech.

Рост - экспертное внедрение мощных систем от «ПравоТех» для управления делами, анализа практики и работы с большими данными.

«Наше партнерство — это мост между этими двумя мирами. Мы говорим юристам: "Начните с бесплатных инструментов. А когда вырастете — мы поможем подключить флагманские продукты рынка"», — комментирует Евгений Седых, CEO Webjustice.

Наша общая цель — сделать юридический рынок России сильнее и технологичнее.