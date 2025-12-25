Что подарить коллеге: 50 универсальных и креативных идей на любой бюджет | ВебДжастис

Этот список составлен с разбивкой по категориям — от универсальных и недорогих вариантов до креативных и личных. Здесь вы точно найдете идею для любого коллеги!

Категория 1: Универсальные и полезные (для любого офиса)

1. Стильная термокружка с крышкой — спасение от остывшего кофе.

2. Набор качественных ручек в подарочной упаковке.

3. Элегантный блокнот или ежедневник на следующий год.

4. Сертификат в кофейню рядом с офисом (Starbucks, Local Coffee).

5. USB-хаб для ноутбука — вещь, которой всегда не хватает.

6. Power bank компактный и мощный.

7. Настольный органайзер для канцелярии.

8. Беспроводная зарядка для гаджетов.

9. Набор ароматных чаев или кофе в красивой банке.

10. Офисное растение в горшке (суккулент, замиокулькас — неприхотливые).

11. Эргономичная подушка для стула или поясничная поддержка.

12. Компактный увлажнитель воздуха для рабочего стола.

13. Набор для ухода за клавиатурой (баллончик со сжатым воздухом, липучка-чистюля).

14. Стильная сумка-шоппер для обедов или документов.

15. Ланч-бокс с разделителями.

Категория 2: Для комфорта и хорошего настроения (создаем уют)

16. Плед с рукавами (снуд) для холодных дней в офисе.

17. Набор качественного шоколада или пряников ручной работы.

18. Ароматическая свеча с нейтральным или хвойным ароматом.

19. Набор мед/орехи/сухофрукты в красивой упаковке.

20. Геймерская мышка или коврик — даже для не-геймеров это удобно.

21. Набор для чайных/кофейных церемоний (ситечко, ложка-мешалка).

22. Массажный ролик для шеи и спины.

23. Портативный репитер Wi-Fi — герой для проблемных зон офиса.

24. Беспроводные наушники (TWS) бюджетного, но хорошего сегмента.

25. Набор "Антистресс": спиннер, слайм, антистресс-мяч.

26. Будильник-проектор звездного неба.

27. Эко-стакан с трубочкой и силиконовым чехлом.

28. Корзинка или набор "Сделай сам" (например, для приготовления глинтвейна, смузи).

29. Книга-бестселлер по саморазвитию или интересному хобби.

30. Скретч-карта мира или России для отметки путешествий.

Категория 3: Персональные и с учетом хобби (показываем, что вы внимательны)

31. Сертификат в книжный магазин (Литрес, Читай-город).

32. Сертификат на онлайн-курс (рисование, фото, языки).

33. Билеты в кино, театр, на концерт (лучше на двоих, чтобы человек пошел с кем хочет).

34. Набор для творчества (скетчбук и маркеры, алмазная вышивка).

35. Принадлежности для хобби (например, нитки для вязания, набор для выпечки).

36. Фитнес-браслет.

37. Кружка с фотографией отдела или забавной надписью по внутренней шутке.

38. Сертификат в магазин спортивных товаров (Decathlon, Спортмастер).

39. Хорошая бутылка вина или крафтового пива (если знаете вкус).

40. Набор для барбекю (щетка, перчатки, соусы).

41. Геймерская клавиатура (если коллега увлекается).

42. Подписка на стриминговый сервис (Kinopoisk, Ivi, Netflix) на месяц.

43. Кастомный пазл с фотографией команды.

44. Электронная книга (PocketBook) — мечта читающего коллеги.

45. Набор для ухода за собой (бальзам для губ, крем для рук, ароматный гель для душа).

46. Качественный зонт-трость или автоматический.

47. Флешка необычной формы или большого объема.

48. Портативная колонка.

49. Сумка-холодильник для пикников.

50. Набор для пикника (плед, термос, контейнеры).

