Стиль, ирония и право: мерч для профессиональных юристов | ВебДжастис

Магазин юридического мерча АДВОКЭТ

Бренд «Адвокэт» — для всех, кто ценит право, стиль и иронию.

Сейчас на сайте три линейки юридического мерча:

«Модный литигатор» — лаконичные футболки, худи, дождевики и бейсболки с выразительными слоганами и из натураньных материалов. Также в линейку вошли тематические шевроны, которые придадут любой одежде дух юризма.

«Деловой литигатор» — практичные и полезные в быту вещи в фирменном стиле. Сейчас в линейке представлены шоперы и наборы литигатора.

«Скоро отпуск» — предметы, которые пригодятся во время поездок по городу и на природу. Фирменные бутылки и термокружки, наборы для путешествий, надувные диваны (ламзаки).

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