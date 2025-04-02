Юридический бизнес России 2025: анонс юбилейной конференции | ВебДжастис
Вчера протоколом под уникальным номером 1743526447281 мы зафиксировали, что 10-11 апреля в Москве очно и онлайн пройдет юбилейная X Конференция «Юридический бизнес России 2025», где наш сервис выступит информационным партнером
В программе 5 сессий, 3 интересных мастер-класса, 2 практические юридические игры.
В первый день конференции пройдут мастер-классы и командная игра по бизнес-процессам, клиентоориентированности и проектному менеджементу.
В рамках второго дня, 11 апреля, пройдёт 5 сессий, посвященных развитию бизнеса, финансам, клиентам, команде и маркетингу.
Среди спикеров:
Владислав Забродин, CLS
Алексей Никифоров, Legal management
Сергей Завьялов, «Промсвязьбанк»
Василий Рудомино, «Алруд»
Наталья Никольская, МКА «Арбат»
Дмитрий Базаров, BGP Litigation
Юрий Донников, HeadHunter
Карина Худенко, «Технологии Доверия»
Андрей Крупский, «Лемчик, Крупский и партнёры»
Михаил Морозов, Stonebridge legal и другие ведущие эксперты рынка.
На конференции будут рассмотрены вопросы, как масштабировать юридический бизнес, привлекать и удерживать клиентов, строить эффективную команду и развивать HR-бренд.
Регистрация и детали: https://bit.ly/3YdMAnU
Новости конференции: t.me/urbusinessrussia
А по промокоду «Правосудие» Вы сможете получить скидку 10%