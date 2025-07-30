Почему Вебархив — не панацея в судебных спорах | ВебДжастис

Юристы довольно часто используют Вебархив в судебных спорах, а суды принимают его в качестве источника получения доказательств. Например, с его помощью можно доказать:



незаконное использование товарного знака или коммерческого обозначения

предложение к продаже товаров и услуг в интернете

длительность нарушения исключительных прав

попытки сокрытия следов правонарушения

использование объекта интеллектуальной собственности до начала его правовой охраны

сведения о надлежащем ответчике

связь между текущим владельцем сайта и фактическим правонарушителем

Однако один из наших пользователей столкнулся с ситуацией, которая показывает, что одного только Вебархива может быть недостаточно :



«Мы использовали и Вебархив, и протоколы фиксации Shotapp. В какой-то момент ответчик удалил все данные о своём сайте из архива. К счастью, у нас был протокол, подтверждающий содержание страницы на тот момент. Ответчик пытался исключить его из доказательств больше года — безуспешно. Суд отклонил все возражения, и дело мы выиграли.»

Этот случай наглядно показывает: Вебархив — полезный инструмент, но он не заменяет заверение. Без дополнительной фиксации данные могут быть удалены, а значит — утрачены как доказательства.

Фиксировать доказательства, не выходя из офиса

#КотоЗательства