Почему Вебархив — не панацея в судебных спорах | ВебДжастис
Юристы довольно часто используют Вебархив в судебных спорах, а суды принимают его в качестве источника получения доказательств. Например, с его помощью можно доказать:
незаконное использование товарного знака или коммерческого обозначения
предложение к продаже товаров и услуг в интернете
длительность нарушения исключительных прав
попытки сокрытия следов правонарушения
использование объекта интеллектуальной собственности до начала его правовой охраны
сведения о надлежащем ответчике
связь между текущим владельцем сайта и фактическим правонарушителем
Однако один из наших пользователей столкнулся с ситуацией, которая показывает, что одного только Вебархива может быть недостаточно :
«Мы использовали и Вебархив, и протоколы фиксации Shotapp. В какой-то момент ответчик удалил все данные о своём сайте из архива. К счастью, у нас был протокол, подтверждающий содержание страницы на тот момент. Ответчик пытался исключить его из доказательств больше года — безуспешно. Суд отклонил все возражения, и дело мы выиграли.»
Этот случай наглядно показывает: Вебархив — полезный инструмент, но он не заменяет заверение. Без дополнительной фиксации данные могут быть удалены, а значит — утрачены как доказательства.
Фиксировать доказательства, не выходя из офиса
#КотоЗательства