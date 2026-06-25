Конец анонимности доменов .RU и .РФ: что нужно сделать владельцам сайтов | ВебДжастис

Домен — это не просто адрес сайта. Это актив, на котором строятся бизнес и узнаваемость бренда.

С 1 сентября 2026 года больше не получится анонимно владеть доменом в зонах .RU, .РФ и .SU (последняя досталась еще от СССР).





Соответствующие изменения уже закреплены Федеральным законом № 569-ФЗ от 29.12.2025.



Раньше регистрировать домен можно было через любого регистратора (компании-посредника, через которую вы регистрируете и продлеваете домен), а данные владельца зачастую никто не проверял.



Теперь все ключевые действия с доменом доступны только после того, как его владелец подтвердит личность через «Госуслуги». Причем потребуется именно подтвержденная учетная запись.





Кроме того, обслуживать российские домены смогут только российские регистраторы из официального списка (его ведет Координационный центр доменов .RU/.РФ). Если ваш домен сейчас у иностранного регистратора, его стоит заранее перенести в Россию.

— новый домен в этих зонах не оформить;

Продление — истекающий домен нельзя продлить;

Смена владельца — передать домен другому человеку не получится;

Смена регистратора — перевести домен в другую компанию тоже не выйдет.



Чем это грозит



Новые правила затрагивают не только новые, но и уже зарегистрированные домены. Подтвердить личность потребуется при ближайшем продлении. Если не сделать это вовремя, домен не получится продлить — он будет работать только до конца оплаченного срока, после чего сайт перестанет открываться, а сам адрес освободится, и вернуть его будет почти невозможно.



Что делать уже сейчас?



Цель закона — убрать анонимные регистрации и осложнить жизнь мошенникам.



Но обычному владельцу важно другое: домен, на котором держится бизнес, нужно заранее «привязать» к подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».

Проверьте сроки своих доменов и статус учетной записи до 1 сентября — иначе сайт рискует встать на паузу в самый неподходящий момент.

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