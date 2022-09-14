Нотариальное заверение переписки: когда оно необходимо для суда | ВебДжастис

Среди наиболее частых причин, по которым требуется нотариальное заверение электронной переписки:

– защита личной чести и достоинства;

– защита деловой репутации;

– официальная фиксация угроз, а также оскорбительных заявлений;

– защита прав, возникающих на основании электронной переписки.

В соответствии с 75 статьей АПК РФ те документы, которые получены с помощью сети Интернет, допускаются в качестве официальных доказательств. При этом они должны быть нотариально заверены.

