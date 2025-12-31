Итоги 2025 года: как LegalTech и креатив меняют юридический рынок | ВебДжастис
Помимо весёлых будней, мы заряжали индустрию идеями и запускали крутые штуки.
Креатив & Продакшн
Запустили дерзкий бренд для юристов «АдвоКЭТ» и магазин мерча
Выпустили музыкальный альбом «Юризм головного мозга» и хит «По воле СИПа» на Яндекс.Музыке
Сняли первый в мире юридический нейросериал «2025 оттенков юризма»
LegalTech & Крутые штуки
Судитесь удобнее, пожалуйста //полностью обновили расширение ShotApp и запустили бесплатный виджет для «Мой Арбитр» (kad.arbitr). Это новая эра для судебных юристов - в январе вас ждут мегафичи, о которых вы и подумать не могли!
Экономьте ресурсы команды // прокачали ShotApp для команд и юрдепов
Используйте полезные штуки //добавили бесплатный сканер документов на iPhone, сервис транскрибации аудио/видео и функции проверки сайтов
Почувствуйте нашу заботу //добавили скачивание и фиксацию медиафайлов, а еще Котогид
В 2026 мы продолжим делать юризм еще лучше обещаем