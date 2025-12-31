Итоги 2025 года: как LegalTech и креатив меняют юридический рынок | ВебДжастис

Помимо весёлых будней, мы заряжали индустрию идеями и запускали крутые штуки.

Креатив & Продакшн

Запустили дерзкий бренд для юристов «АдвоКЭТ» и магазин мерча

Выпустили музыкальный альбом «Юризм головного мозга» и хит «По воле СИПа» на Яндекс.Музыке

Сняли первый в мире юридический нейросериал «2025 оттенков юризма»

LegalTech & Крутые штуки

Судитесь удобнее, пожалуйста //полностью обновили расширение ShotApp и запустили бесплатный виджет для «Мой Арбитр» (kad.arbitr). Это новая эра для судебных юристов - в январе вас ждут мегафичи, о которых вы и подумать не могли!

Экономьте ресурсы команды // прокачали ShotApp для команд и юрдепов

Используйте полезные штуки //добавили бесплатный сканер документов на iPhone, сервис транскрибации аудио/видео и функции проверки сайтов

Почувствуйте нашу заботу //добавили скачивание и фиксацию медиафайлов, а еще Котогид

В 2026 мы продолжим делать юризм еще лучше обещаем