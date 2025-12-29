Увеличение исковых требований: новая практика по оплате госпошлины | ВебДжастис

Разъяснения Верховного суда ужесточают подход к изменению цены иска

В гражданском и арбитражном процессе увеличение размера исковых требований возможно только после решения вопроса об уплате государственной пошлины. Если истец не предоставит доказательства оплаты или не получит отсрочку/рассрочку, суд вернёт заявление об увеличении требований.

Почему это важно сейчас?

Хотя поправки в Налоговый кодекс, закрепляющие этот порядок, действуют с сентября 2024 года, суды применяли их не всегда последовательно. Теперь Верховный суд выпустил Постановление Пленума № 39 от 23.12.2025, которое подробно разъясняет вопросы уплаты госпошлины.

Это означает, что стратегия «подать иск с минимальной суммой, а потом увеличить требования в процессе» перестаёт работать для экономии на пошлине. Суды теперь будут строго следить за своевременной оплатой при любом увеличении исковых сумм.

Что делать?

При планировании увеличения исковых требований сразу готовить документы об уплате госпошлины или ходатайство об отсрочке/рассрочке.

Учитывать, что без решения вопроса с пошлиной заявление об увеличении просто не будет принято к рассмотрению.

