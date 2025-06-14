Технические сбои в работе сервиса: отчет о восстановлении стабильности | ВебДжастис

Сегодня в первой половине дня в работе сервиса наблюдались задержки при формировании и обработке протоколов. Причина заключалась в технических сбоях на стороне наших инфраструктурных провайдеров, через которых осуществляется маршрутизация трафика и взаимодействие между внутренними сервисами.

Сбой затронул внутренние сетевые сегменты дата-центров провайдера, что привело к временному замедлению обмена данными между модулями системы. Из-за этого часть операций — в частности, генерация и сохранение протоколов — выполнялась с задержкой либо останавливалась до восстановления соединения.

В течение нескольких часов специалисты инфраструктурной платформы восстановили стабильную работу сетей. Параллельно наша команда контролировала целостность всех данных и обеспечивала повторную доставку и обработку отложенных задач.

На текущий момент система работает в штатном режиме. Все компоненты полностью синхронизированы, очереди задач обработаны.

Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за ваше понимание. Мы остаёмся на связи и продолжаем мониторинг инфраструктуры в усиленном режиме.