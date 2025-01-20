Раздел бизнеса Wildberries: юристы спорят о подсудности и корпоративных правах | ВебДжастис

22.01.2025 Савёловский районный суд продолжит рассмотрение дела №02-1641/2025

Между тем пока решение не состоялось юристы обсуждают возможные перспективы и высказывают свои мнения:

Кто-то из двух получит долю с корпоративными правами, а кому-то достанется денежная компенсация

Аркадий Вайман

Суд должен обратить внимание на договоренности супругов о Wildberries: Татьяне Ким там принадлежит 99% долей в уставном капитале, а Владиславу Бакальчуку — лишь 1%. То есть муж добровольно согласился на такой расклад в учредительном договоре, который в подобной ситуации можно расценить как документ, «содержащий элементы соглашения о разделе имущества

Ирина Зимина

Раздел масштабного бизнеса — очень сложный фактический состав, который принципиально должен обсуждаться в арбитражном суде в рамках корпоративных споров

Наталья Колерова

Как вам последний тезис?

Какие по вашему мнению могли бы быть критерии для передачи спора о разделе бизнеса между супругами в арбитражный суд: выручка компании, размер активов, ... ?

А может кто-то считает, что раздел бизнеса это в чистом виде корпоративный спор и не нужны никакие критерии, просто всё в арбитраж?

