Электронные доказательства в суде: экспертный разбор от МГЮА | ВебДжастис

Обсудили со студентами МГЮА им.Кутафина использование электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе.

В круглом столе в качестве экспертов приняли участие:

Бегичев Александр Валерьевич – д.ю.н., нотариус

Мацкевич Петр Николаевич – к.ю.н., адвокат

Немкова Виктория Александровна – судья Арбитражного суда Московской области

Седых Евгений Николаевич – основатель сервисов WEBJUSTICE и ShotApp

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — единственный юридический вуз-участник программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

В ходе выступления Седых Евгений Николаевич обратил внимание присутствующих, что универсального способа фиксации доказательств не существует, каждый способ обладает как преимуществами, так и недостатками и подлежит применению избирательно в зависимости от ситуации.

Евгений Николаевич подчеркнул, что при выборе средства фиксации необходимо принимать во внимание такие критерии как: Стоимость / Время / Понятность / Доступность и удобство / Полноту и достоверность / Доверие суда. Посоветовал избегать избыточности при обеспечении доказательств.

Евгений Николаевич сообщил, что по данным статистики в 2023 году нотариусы обеспечили доказательства в интернет свыше 28 000 раз, а его сервисом ShotApp в 2024 воспользовались 40 000 раз, что по его мнению указывает на рост популярности данного средства оперативной фиксации доказательств.

