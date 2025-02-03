03.02.2025 ВСЕ ПОСТЫ |

Электронные доказательства в суде: экспертный разбор от МГЮА | ВебДжастис

Обсудили со студентами МГЮА им.Кутафина использование электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе.

В круглом столе в качестве экспертов приняли участие:
Оранжевая пятиконечная звезда на темно-зеленом фоне Бегичев Александр Валерьевич – д.ю.н., нотариус
Оранжевая пятиконечная звезда на темно-зеленом фоне. Мацкевич Петр Николаевич – к.ю.н., адвокат
Оранжевая пятиконечная звезда на темно-зеленом квадратном фоне. Немкова Виктория Александровна – судья Арбитражного суда Московской области
Оранжевая пятиконечная звезда на темно-зеленом фоне Седых Евгений Николаевич – основатель сервисов WEBJUSTICE и ShotApp

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — единственный юридический вуз-участник программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

Амулет «Назар» или «Глаз Фатимы» в виде стилизованного синего глаза, состоящего из концентрических кругов: темно-синего, белого, светло-голубого и черного центра. В ходе выступления Седых Евгений Николаевич обратил внимание присутствующих, что универсального способа фиксации доказательств не существует, каждый способ обладает как преимуществами, так и недостатками и подлежит применению избирательно в зависимости от ситуации.

Изображение амулета «Назар» или «Глаз Фатимы» — традиционного оберега в форме синего глаза, состоящего из концентрических кругов синего, белого и голубого цветов с черным зрачком в центре. Евгений Николаевич подчеркнул, что при выборе средства фиксации необходимо принимать во внимание такие критерии как: Стоимость / Время / Понятность / Доступность и удобство / Полноту и достоверность / Доверие суда. Посоветовал избегать избыточности при обеспечении доказательств.

Изображение амулета «Назар» (глаз Фатимы) — концентрические круги темно-синего, белого, светло-голубого и черного цветов, символизирующие защитный глаз от сглаза. Евгений Николаевич сообщил, что по данным статистики в 2023 году нотариусы обеспечили доказательства в интернет свыше 28 000 раз, а его сервисом ShotApp в 2024 воспользовались 40 000 раз, что по его мнению указывает на рост популярности данного средства оперативной фиксации доказательств.

Черно-белое стилизованное изображение, состоящее из множества мелких точек разной плотности, создающих абстрактный градиентный узор, переходящий от более темных областей по краям к более светлому центру.ShotApp
доказательства - наша работа


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo