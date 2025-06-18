Обновление экосистемы ShotApp: новые функции и расширение для браузера | ВебДжастис

Обновление экосистемы ShotApp: новые функции и расширение для браузера
В ближайшее часы ждем релиз абсолютно нового расширения для браузера ShotApp Desktop PRO
Новый дизайн с котиками
Добавили новые функции и обновили старые
Авторизация для корпоративных пользователей
Мгновенная проверка владельца сайта
Сохранение видео с веб-страниц
Исправили ошибки, повысили производительность
Усилили защиту от случайной или преднамеренной подмены данных и много чего еще
На этой неделе ловите также важные обновления для iOS и Android приложений
Использование моб. приложений в рамках пакетов и подписки
Автозаполнение данных, указанных пользователем ранее
Улучшили прогресс-бар загрузки данных на сервер, стало понятнее что происходит и когда это закончится ))
Если мы что-то сломали в новых версиях, пишите в нашу техническую поддержку, с радостью починим