Отказ в регистрации товарного знака: новый обзор СИП | ВебДжастис

основные тезисы:

1️⃣ пп. 2 п. 3 ст.1483 ГК РФ включает в себя три самостоятельных основания. Несоблюдения требований хотя бы по одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака:

1) противоречие общественным интересам

2) противоречие принципам гуманности

3) противоречие принципам морали

2️⃣ Государственная регистрация ТЗ, не тождественного нецензурному слову, но воспринимаемого потребителем как образованного от нецензурного слова, также не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК

3️⃣ В отношении не перечисленных в пункте 37 Правил № 482 случаев ФИПС должен привести конкретные защищаемые им общественные интересы, конкретные принципы гуманности или конкретные принципы морали. В не перечисленных в пункте 37 Правил № 482 случаях оценке подлежит влияние на общественные интересы, на гуманность или мораль именно обозначения (пусть и применительно к товару), а не товара как такового.

4️⃣ Негативные ассоциации в отношении обозначений, если эти обозначения с разумной степенью вероятности не могут нанести вред конкретным общественным интересам, принципам гуманности или морали, сами по себе не свидетельствуют о возможности применения пп. 2 п.3 статьи 1483 ГК РФ. При этом общественным интересам противоречит регистрация обозначений, формирующих негативное отношение к органам власти (в том числе ранее существовавшим), например, предполагающих оказание этими органами услуг карточных гадателей ♠️♥️♣️♦️

5️⃣ Применительно к обладающим культурной ценностью объектам норма пп.2 п.3 статьи 1483 ГК РФ рассчитана на ситуации, когда предоставлением правовой охраны конкретному обозначению наносится

вред культурной ценности. Общественный интерес в таком случае состоит в защите определенного восприятия обладающего культурной ценностью объекта.

6️⃣ В предмет доказывания, определяемый нормой пп.2 п. 3 статьи 1483 ГК РФ, не входит установление обстоятельств добросовестности лица, которому принадлежит товарный знак или которым подана заявка на его регистрацию, либо отсутствие таковой, поскольку указанная норма права определяет требования к ТЗ, т.е. к объекту, а не к субъекту права.

7️⃣ Признания одного из элементов обозначения противоречащим положениям пп.2 п. 3 ст. 1483 ГК РФ достаточно для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению в целом (включая иные его

элементы)

8️⃣ Применение пп.2 п.3 ст. 1483 ГК РФ не должно подменять установление других оснований для отказа в регистрации обозначений в качестве товарного знака, например, само по себе то обстоятельство, что спорное обозначение повторяет название памятника, не свидетельствует о наличии оснований для применения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ

