Сколько стоит нотариальное заверение интернет-страницы: цены и состав услуги | ВебДжастис

Цена нотариального заверения информации с интернет-страницы с использованием сервиса Вебджастис | Интернет-правосудие складывается из действующих нотариальных тарифов и вознаграждения сервиса.

Минимальная стоимость протокола осмотра сайта составляет 9 920 ₽ и включает:

– заверение 1-3 ссылок (URL), но не более 20 печатных страниц скриншотов;

– нотариальный тариф, за совершение нотариального действия по обеспечению доказательств (ст.102 ОСН);

– правовую и техническую работу;

– доставку курьером по Москве

*стоимость доставки в другие регионы РФ оплачивается Заказчиком по тарифам курьерской службы и составляет от 500 ₽ до 1 000 ₽.

