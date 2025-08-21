Адвокатская монополия 2028: как изменится рынок юридических услуг | ВебДжастис

ИИ-Анализ юридического рынка в преддверии адвокатской монополии

1,5 млн юристов

75 тыс. адвокатов

Если коротко, то ИИ-шка хвалит адвокатское сообщество за высокие профессиональные стандарты, но при введении монополии усматривает риск высокого спроса на услуги судебных юристов - адвокатов, с сопутствующими последствиями.

Есть вероятность, что впервые за долгие годы произойдет существенное снижение нагрузки на судебную систему, в результате резкого повышения пошлин в 2024 и возможного введения адвокатской монополии в 2028.

Это точно позитивно, но смогут ли медиация, третейские суды и иные альтернативные способы разрешения споров, закрыть реальную потребность в судебной защите и насколько сильно повысится стоимость судебного представительства.

