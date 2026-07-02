Борьба с контрафактом: как продавцы обходят алгоритмы маркетплейсов | ВебДжастис
Продавцы контрафакта и серого импорта в интернете всё чаще пытаются не попасть под автоматические проверки маркетплейсов и дамоклов меч серийных защитников.
Как они это делают? Намеренно размывают, искажают или частично скрывают логотип бренда на фото товара.
Для покупателя товар при этом остаётся узнаваемым: по форме, цвету, дизайну, расположению элементов и общему внешнему виду понятно, что речь идёт, например, о популярной колонке JBL.
Но для краулеров, систем распознавания изображений и автоматизированного поиска нарушений такой бренд становится менее очевидным.
Теперь стандартного поиска недостаточно. Для выявления таких карточек нужно смотреть шире: анализировать визуальное сходство товара, дизайн упаковки и изделия, характеристики, описание, отзывы, поведение продавца, повторяемость карточек и другие косвенные признаки.
Чем активнее автоматизируется защита товарных знаков, тем изобретательнее становятся способы обхода этих проверок.