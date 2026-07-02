Борьба с контрафактом: как продавцы обходят алгоритмы маркетплейсов | ВебДжастис



Продавцы контрафакта и серого импорта в интернете всё чаще пытаются не попасть под автоматические проверки маркетплейсов и дамоклов меч серийных защитников.

Как они это делают? Намеренно размывают, искажают или частично скрывают логотип бренда на фото товара.

Для покупателя товар при этом остаётся узнаваемым: по форме, цвету, дизайну, расположению элементов и общему внешнему виду понятно, что речь идёт, например, о популярной колонке JBL.

Но для краулеров, систем распознавания изображений и автоматизированного поиска нарушений такой бренд становится менее очевидным.

Теперь стандартного поиска недостаточно. Для выявления таких карточек нужно смотреть шире: анализировать визуальное сходство товара, дизайн упаковки и изделия, характеристики, описание, отзывы, поведение продавца, повторяемость карточек и другие косвенные признаки.

Чем активнее автоматизируется защита товарных знаков, тем изобретательнее становятся способы обхода этих проверок.

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