Сколько лет действуют авторские права: сроки защиты произведений | ВебДжастис

Такой вопрос задают многие, кто ни разу с этим не сталкивался. Отвечаем!

Срок действия авторских прав зависит от их вида:

– исключительное право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти;

– авторство, право автора на имя и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно (после смерти автора защита этих прав осуществляется наследниками и другими заинтересованными лицами);

– право доступа действует в течение жизни автора;

– право следования действует, пока не прекратилось исключительное право на произведение;

– после прекращения исключительного права произведения переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любыми лицами.

