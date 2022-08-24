Сколько лет действуют авторские права: сроки защиты произведений | ВебДжастис

Сколько лет действуют авторские права: сроки защиты произведений
Такой вопрос задают многие, кто ни разу с этим не сталкивался. Отвечаем!
Срок действия авторских прав зависит от их вида:
– исключительное право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти;
– авторство, право автора на имя и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно (после смерти автора защита этих прав осуществляется наследниками и другими заинтересованными лицами);
– право доступа действует в течение жизни автора;
– право следования действует, пока не прекратилось исключительное право на произведение;
– после прекращения исключительного права произведения переходит в общественное достояние и может свободно использоваться любыми лицами.
