Рекламная рассылка за скидку: ВС РФ поставил точку в споре о законности механики | ВебДжастис

Верховный Суд проверил позицию УФАС и указал: сам по себе обмен согласия на рекламную рассылку на скидку не нарушает закон.

Главное — чтобы согласие было осознанным и добровольным.

Согласие считается надлежащим, если пользователь:

— сам ввёл email;

— сам поставил галочку в чек-боксе;

— видел, что соглашается именно на рекламную рассылку;

— мог отказаться от акции и купить товар на общих условиях;

— мог в дальнейшем отписаться от рассылки.

Иными словами: если потребителю дали реальный выбор, а условия были прозрачными — такая механика допустима.

Для бизнеса это важный ориентир: скидки, бонусы и промокоды за подписку можно использовать, но формулировки согласия и пользовательский путь должны быть корректно настроены.

Дело № А07-5689/2025

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