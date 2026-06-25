Рекламная рассылка за скидку: ВС РФ поставил точку в споре о законности механики | ВебДжастис
Верховный Суд проверил позицию УФАС и указал: сам по себе обмен согласия на рекламную рассылку на скидку не нарушает закон.
Главное — чтобы согласие было осознанным и добровольным.
Согласие считается надлежащим, если пользователь:
— сам ввёл email;
— сам поставил галочку в чек-боксе;
— видел, что соглашается именно на рекламную рассылку;
— мог отказаться от акции и купить товар на общих условиях;
— мог в дальнейшем отписаться от рассылки.
Иными словами: если потребителю дали реальный выбор, а условия были прозрачными — такая механика допустима.
Для бизнеса это важный ориентир: скидки, бонусы и промокоды за подписку можно использовать, но формулировки согласия и пользовательский путь должны быть корректно настроены.
Дело № А07-5689/2025
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