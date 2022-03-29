Как обеспечить юридическую значимость скриншотов с помощью ShotApp | ВебДжастис

Официальная фиксация фотографий и снимков экрана с помощью приложения ShotApp — уникальная услуга нашей компании, которая помогает обеспечить сохранность полученных доказательств для защиты в суде.

ShotApp на операционной системе Android умеет делать скриншоты любых приложений, установленных на телефоне, а затем отправлять их на сервер Вебджастиса на хранение, при этом автоматически формируя письменное доказательство в виде протокола . Так можно быть уверенным, что доказательства надежно зафиксированы, а в случае обращения в суд, приняты органами как письменные доказательства.

На девайсах Apple под управлением операционной системы iOS программным путем создавать скриншоты невозможно. Поэтому для фиксации снимков экрана приложение сначала записывает видео содержимого экрана, — a уже из видеоролика ShotApp дает возможность «вырезать» нужные, ключевые фрагменты. Таким образом гарантируется аутентичность скриншотов при их загрузке на сервер — подделать созданный таким образом снимок просто невозможно.

