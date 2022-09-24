SHOTAPP: история развития сервиса для фиксации юридически значимых доказательств | ВебДжастис

Уже 10 лет программный комплекс «Вебджастис» содействует правосудию и обеспечивает фиксацию доказательств с участием нотариуса или без него в автоматическом режиме.

Сервисы автоматической фиксации доказательств представляют собой доступную альтернативу классической нотариальной процедуре обеспечения доказательств, которая как показала жизнь и судебная практика, не смотря на ее эталонность, не всегда целесообразна.

Впервые автоматизированная фиксация информации на публичных сайтах была реализована нами в 2016 году в виде бесплатного веб-сервиса fixer.webjustice.ru.

В 2019 году веб-сервис был серьезно обновлен и переехал на отдельный домен screenshot.legal

В 2020 году поочередно были запущены мобильные приложения ShotApp для iOS и Android

В 2022 году было разработано расширение ShotApp Desktop для браузера Google Chrome, которое позволяет оперативно фиксировать информацию на сайтах, требующих авторизацию, включая электронную переписку, с видеозаписью экрана.

С 1 августа 2022 все указанные программные продукты для автоматизированной фиксации доказательств объединены под одним общим брендом ShotApp и доступны на сайте shotapp.ru

Для удобства пользователей мы настроили переадресацию таким образом, что все протоколы и информация, ранее размещенная на сайте, остается доступной и по старым ссылкам, путем переадресации пользователя на новые страницы-зеркала.

