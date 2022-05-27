Фиксация доказательств для суда: как работает расширение ShotApp Desktop | ВебДжастис

Расширение ShotApp Desktop к браузеру Google Chrome представляет собой новый сервис, входящий в программный комплекс «Вебджастис», который обеспечивает снятие скриншотов и запись видео с экрана на компьютере пользователя с последующим формированием письменного доказательства в виде протокола для его представления в суд или досудебного урегулирования спора.

Для установки расширения выполните следующие действия:

1. Скачайте zip-архив ShotApp Desktop и распакуйте его в любой локальной папке на своем компьютере

2. Далее запустите браузер google chrome и перейдите в меню управления расширениями

3. Включите режим разработчика и загрузите распакованное расширение из выбранной вами локальной папки

4. После установки расширения закрепите его иконку на панели браузера для удобства работы

Скачать вы можете по этой ссылке: https://www.screenshot.legal/about-shotapp-desktop

