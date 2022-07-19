Дистанционное нотариальное заверение интернет-доказательств: как защитить свои права онлайн | ВебДжастис

Сервис Вебджастис | Интернет-правосудие предназначен для дистанционного нотариального обеспечения доказательств в сети интернет. Сервис позволяет за считанные минуты оформить заявку на заверение сайта или электронной почты, сформировать онлайн проект протокола осмотра нотариусом информации в сети интернет и после его оплаты и заверения у нотариуса получить на руки готовый нотариальный протокол, не выходя из дома или офиса

Миссия сервиса - предоставить заявителям техническую возможность правильно и полно сформировать техническое задание для нотариального заверения, сформировать проекты документов для согласования и заверения у нотариуса, получить нотариально заверенный протокол осмотра информации в сети интернет в бумажном виде, не выходя из офиса или дома. Сервис функционирует как готовое программное решение.

Мы стараемся поддерживать безупречную репутацию сервиса и бережно относимся к нашим клиентам. Отзывы о работе ВЕБДЖАСТИС на сайте Яндекс.Услуги

Интернет-правосудие - это первый и единственный в России онлайн-сервис по дистанционному нотариальному обеспечению доказательств, размещенных в сети Интернет. Программный комплекс зарегистрирован в Роспатенте рег.№2018666835

