Как обезопасить себя на WB: пошаговая инструкция по фиксации доказательств | ВебДжастис

Понимаем, что сейчас доказательства важны как никогда и запускаем поддержку продавцов на WB. Ведь, правильно собранные доказательства это основа для расчета убытков и возможных судебных процессов в текущей ситуации.

Фиксация информации в личных кабинетах WB (домен seller.wildberries.ru) до 31 июля - 0 рублей

Чек-лист правильной фиксации данных ЛК на WB:

Данные продавца — подтверждение того, что личный кабинет принадлежит вам

Остатки — история за период для иллюстрации движения товара

Документы по поставкам — акты приемки, УПД, отчёты о хранении и реализации, статусы поставок.

Переписку с поддержкой — обращения, ответы



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