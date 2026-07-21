21.07.2026 ВСЕ ПОСТЫ |

Как обезопасить себя на WB: пошаговая инструкция по фиксации доказательств | ВебДжастис

Понимаем, что сейчас доказательства важны как никогда и запускаем поддержку продавцов на WB. Ведь, правильно собранные доказательства это основа для расчета убытков и возможных судебных процессов в текущей ситуации.

emoji Фиксация информации в личных кабинетах WB (домен seller.wildberries.ru) до 31 июля - 0 рублей

Чек-лист правильной фиксации данных ЛК на WB:

emoji Данные продавца — подтверждение того, что личный кабинет принадлежит вам
emoji Остатки — история за период для иллюстрации движения товара
emoji Документы по поставкам — акты приемки, УПД, отчёты о хранении и реализации, статусы поставок.
emoji Переписку с поддержкой — обращения, ответы

emoji Сохраните видео-гайд и поделитесь с коллегами

emoji Скачать расширение для фиксации на ПК

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#инструкции

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