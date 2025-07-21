Конец эпохи англицизмов: как новые требования к вывескам изменят юридический бизнес | ВебДжастис
«Sale» под запретом? Что ждет юридические вывески с 1 марта 2026 года
С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, ограничивающий использование иностранных названий на вывесках, табличках и в названиях строительных проектов. Юридическому бизнесу, где англицизмы – норма, придется адаптироваться
Что это значит для бизнеса?
С точки зрения закона: у бизнеса есть целых 9 месяцев на приведение вывесок в соответствие с новыми требованиями. Контроль возложен на Роспотребнадзор и органы самоуправления.
Важнозакон не требует перевода фирменных наименований и товарных знаков. Но, любые пояснения, описание деятельности или слоганы должны быть на русском языке. Так что, господа, вперёд регистрировать ТЗ.
Чтобы было нагляднее, мы взяли топов из рейтинга Право-300 и перевели некоторые названия на русский. Спорим, вы улыбнетесь?
ALUMNI Partners - ВЫПУСКНИКИ И ПАРТНЕРЫ
ART DE LEX - ИСКУССТВО СЛОВА
Asari Legal - АЗАРИ ЗАКОННЫЙ
Better Chance - БОЛЬШЕ ШАНСОВ
BIRCH - БЕРЕЗА
Delcredere - РУЧАТЕЛЬСТВО КОМИССИОНЕРА
Lidings - КРЫШКИ
Nextons - НЕКСТТОНЫ
Orchards - ФРУКТОВЫЕ САДЫ
Stonebridge Legal - ЗАКОННЫЙ КАМЕННЫЙ МОСТ
VEGAS LEX - СЛОВО ВЕГАСА
Forward Legal - ЮРИСТЫ ВПЕРЕД
RussianLegal - ЗАКОННЫЙ РУССКИЙ
VERBA LEGAL - ВЕРБА ЮРИДИЧЕСКАЯ
Land Law Firm - ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Alphabet - АЛФАВИТ
ProLegals - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
SEAMLESS Legal - ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНЫЙ
Seven Hills Legal - ЮРИСТЫ НА СЕМИ ХОЛМАХ
INTELLECT - ИНТЕЛЛЕКТ, ОН ЖЕ РАЗУМ
CLAIMS - ПРЕТЕНЗИИ
PATENTUS - ПАТЕНТ НАМ
White Square - БЕЛЫЙ КВАДРАТ
Denuo — СНОВА
Kept — СОХРАНЁННЫЙ
White Stone — БЕЛЫЙ КАМЕНЬ
Nordic Star — СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА
#КотоЮрист