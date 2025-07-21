Конец эпохи англицизмов: как новые требования к вывескам изменят юридический бизнес | ВебДжастис

«Sale» под запретом? Что ждет юридические вывески с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон, ограничивающий использование иностранных названий на вывесках, табличках и в названиях строительных проектов. Юридическому бизнесу, где англицизмы – норма, придется адаптироваться

Что это значит для бизнеса?

С точки зрения закона: у бизнеса есть целых 9 месяцев на приведение вывесок в соответствие с новыми требованиями. Контроль возложен на Роспотребнадзор и органы самоуправления.

Важно закон не требует перевода фирменных наименований и товарных знаков. Но, любые пояснения, описание деятельности или слоганы должны быть на русском языке. Так что, господа, вперёд регистрировать ТЗ.

Чтобы было нагляднее, мы взяли топов из рейтинга Право-300 и перевели некоторые названия на русский. Спорим, вы улыбнетесь?

ALUMNI Partners - ВЫПУСКНИКИ И ПАРТНЕРЫ

ART DE LEX - ИСКУССТВО СЛОВА

Asari Legal - АЗАРИ ЗАКОННЫЙ

Better Chance - БОЛЬШЕ ШАНСОВ

BIRCH - БЕРЕЗА

Delcredere - РУЧАТЕЛЬСТВО КОМИССИОНЕРА

Lidings - КРЫШКИ

Nextons - НЕКСТТОНЫ

Orchards - ФРУКТОВЫЕ САДЫ

Stonebridge Legal - ЗАКОННЫЙ КАМЕННЫЙ МОСТ

VEGAS LEX - СЛОВО ВЕГАСА

Forward Legal - ЮРИСТЫ ВПЕРЕД

RussianLegal - ЗАКОННЫЙ РУССКИЙ

VERBA LEGAL - ВЕРБА ЮРИДИЧЕСКАЯ

Land Law Firm - ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Alphabet - АЛФАВИТ

ProLegals - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

SEAMLESS Legal - ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНЫЙ

Seven Hills Legal - ЮРИСТЫ НА СЕМИ ХОЛМАХ

INTELLECT - ИНТЕЛЛЕКТ, ОН ЖЕ РАЗУМ

CLAIMS - ПРЕТЕНЗИИ

PATENTUS - ПАТЕНТ НАМ

White Square - БЕЛЫЙ КВАДРАТ

Denuo — СНОВА

Kept — СОХРАНЁННЫЙ

White Stone — БЕЛЫЙ КАМЕНЬ

Nordic Star — СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА

