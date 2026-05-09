Юристы на войне: право как щит в годы испытаний | ВебДжастис

Сегодня вся страна вспоминает тех, кто в годы Великой Отечественной войны ценой собственных жизней защитил нашу Родину.

Для юристов того времени право было не просто профессией, а инструментом сохранения человечности и порядка в хаосе войны.

Вот лишь несколько имен и судеб из летописи военных подвигов:

Народный судья Азовского района Гребешок не просто вершил правосудие, но и был активным бойцом партизанского отряда, участвуя в разведке. А судьи Вершигоров и Колесников из г. Ростова оставались на своих постах и продолжали работу, когда враг уже входил на окраины города.

В блокадном Ленинграде работа адвокатов не прекращалась ни на час. Коллеги быстро перестроили работу на военный лад, помогая бойцам Красной Армии и населению. А адвокаты Бузулукской юридической консультации в первые месяцы войны провели более половины всех дел абсолютно бесплатно. Сотни адвокатов награждены орденами Советского Союза за боевые подвиги и мужество.

В дни обороны Севастополя в неравном бою погиб военный прокурор Черноморского флота А.Г. Кошелев, тысячи военных прокуроров и следователей отдали свою жизнь в сражениях. Около 2000 военных прокуроров и следователей были награждены орденами и медалями. А военный прокурор В.С. Жабин стал одним из первых, кто получил орден Красной Звезды за то, что в критический момент боя лично участвовал в отражении танковой атаки на штаб.

Даже в 1942 году юридическая мысль не замирала. Известный правовед Михаил Александрович Чельцов-Бебутов на страницах журнала «Социалистическая законность» развернул дискуссию о недопустимости злоупотребления уголовными наказаниями. Это была смелая борьба за конституционные права граждан даже в условиях сурового военного времени.

История показывает, что юрист остается юристом в любых обстоятельствах. В самые темные годы наши предшественники уберегали человеческие жизни от «жерновов военной машины», сохраняя верность присяге и праву.

Желаем стойкости духа, профессионального долголетия и, конечно, мирного неба над головой. Пусть закон всегда служит защите созидания и правды.

С праздником!