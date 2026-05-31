День российской адвокатуры: история праздника и поздравления | ВебДжастис
Наш АдвоКэт сегодня с самого утра начистил до блеска свои туфли, надел самый строгий парадный галстук и готов поздравлять коллег!
Каждый адвокат знает, что 31 мая — дата особенная.
Но знаете ли вы, как долго этот праздник шёл к своему официальному признанию?
Немного истории:
Долгое время у защитников, прямо как в старых советских анекдотах, не было своего официального «красного дня» в календаре. Но была важнейшая веха. 31 мая 2002 года был подписан Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Дата мгновенно стала главным неформальным праздником для всего сообщества. И только в прошлом году справедливость восторжествовала на государственном уровне:
Правительство приняло постановление № 958, закрепив за 31 мая статус Дня российской адвокатуры. Инициатива исходила от Минюста, идею поддержал Президент Владимир Путин.
АдвоКэт присоединяется к поздравлениям и желает:
безупречной точности в каждом деле;
железной логики, перед которой не устоит ни один оппонент;
профессионального признания, благодарных доверителей и, конечно, баланса между сложной работой и личной жизнью!
Фирменный мерч для адвокатов смотреть тут
С праздником!