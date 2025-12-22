Как ускорить работу с kad.arbitr.ru: бесплатный виджет для юристов | ВебДжастис

Как ускорить работу с kad.arbitr.ru: бесплатный виджет для юристов
Мы много судимся сами и ежедневно общаемся с другими юристами и адвокатами и не понаслышке знаем, о минусах и плюсах работы с kad.arbitr.ru. Мы в ShotApp решили, что в КАД должны быть только плюсы и поэтому добавили в наше расширение бесплатный виджет, который улучшает работу юриста.
Сейчас в виджете доступные следующие функции:
Быстрая подача документов - процессуальные документы с автозаполнением ваших данных
Контакты суда под рукой - телефоны помощников и секретарей
Очередь судебных заседаний - не пропустите онлайн-заседание, даже если оно задерживается
Отзывы о судьях - быстрый переход на сайт с отзывами
Поиск по стороне - все дела компании по названию
Упоминания в СМИ - мониторинг номера дела в интернете