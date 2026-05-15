Электронные доказательства в суде: как фиксировать переписку и защитить свои права | ВебДжастис

Электронные доказательства в суде: как фиксировать переписку и защитить свои права

Факультет права НИУ ВШЭ совместно с компанией WEBJUSTICE приглашает на презентацию многофункционального сервиса фиксации электронных доказательств, а также на открытую лекцию, посвящённую новым формам фиксации электронных доказательств, практическим аспектам их применения и современным
Legal Tech решениям в данной сфере.

emoji WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания (резидент «Сколково»), специализирующаяся на разработке решений в области фиксации и обеспечения электронных доказательств.

Участникам будет представлен единственный в России оригинальный сервис для фиксации цифровых доказательств, а также они смогут познакомиться с практическими подходами к работе с электронными доказательствами, узнать о типичных ошибках и получить представление о современных технологических решениях в сфере Legal Tech.

emoji Спикерами мероприятия выступят:
Вадим Виноградов — д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ;
Евгений Седых — генеральный директор компании WEBJUSTICE, основатель сервиса фиксации доказательств ShotApp;
Марина Цыпко — руководитель практики сопровождения франчайзинга юридической компании «Совет Лигал».

Помимо демонстрации новых способов фиксации доказательств, на мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:
emoji приёмы фиксации и сохранения электронных доказательств: что можно фиксировать, типовые ошибки при фиксации.
emoji нотариальные и ненотариальные способы фиксации. Разбор показательных кейсов из практики АС и СОЮ. Тренды позиций судов по автоматизированной фиксации.
emoji от нотариального сервиса к автоматическому: демонстрация работы сервиса в режиме реального времени и отдельный виджет для работы с КАД Арбитр.

emoji Когда: 22 мая в 14:00.
emoji Где: Покровский б-р, д. 11, аудитория F301.

