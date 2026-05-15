Электронные доказательства в суде: как фиксировать переписку и защитить свои права | ВебДжастис

Факультет права НИУ ВШЭ совместно с компанией WEBJUSTICE приглашает на презентацию многофункционального сервиса фиксации электронных доказательств, а также на открытую лекцию, посвящённую новым формам фиксации электронных доказательств, практическим аспектам их применения и современным

Legal Tech решениям в данной сфере.

WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания (резидент «Сколково»), специализирующаяся на разработке решений в области фиксации и обеспечения электронных доказательств.

Участникам будет представлен единственный в России оригинальный сервис для фиксации цифровых доказательств, а также они смогут познакомиться с практическими подходами к работе с электронными доказательствами, узнать о типичных ошибках и получить представление о современных технологических решениях в сфере Legal Tech.

Спикерами мероприятия выступят:

Вадим Виноградов — д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ;

Евгений Седых — генеральный директор компании WEBJUSTICE, основатель сервиса фиксации доказательств ShotApp;

Марина Цыпко — руководитель практики сопровождения франчайзинга юридической компании «Совет Лигал».

Помимо демонстрации новых способов фиксации доказательств, на мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:

приёмы фиксации и сохранения электронных доказательств: что можно фиксировать, типовые ошибки при фиксации.

нотариальные и ненотариальные способы фиксации. Разбор показательных кейсов из практики АС и СОЮ. Тренды позиций судов по автоматизированной фиксации.

от нотариального сервиса к автоматическому: демонстрация работы сервиса в режиме реального времени и отдельный виджет для работы с КАД Арбитр.

Когда: 22 мая в 14:00.

Где: Покровский б-р, д. 11, аудитория F301.

